Nejen MacBook Air M4! Apple možná tento týden představí i nový Mac Studio

Možná nás čeká velmi zajímavý zbytek týdne. Vedle očekávaného MacBooku Air s čipem M4 by Apple mohl představit i aktualizovaný Mac Studio, což tvrdí sám Mark Gurman. Podle jeho informací by nový model mohl dorazit už tento týden. Zajímavé je, že Apple by přitom mohl u této novinky kombinovat čipy M4 Max a M3 Ultra, což by bylo nečekané a nezvyklé. Gurman totiž tvrdí, že nový Mac Studio, interně označovaný jako J575, bude osazen M4 Max, zatímco jeho výkonnější verze by stále využívala M3 Ultra namísto očekávaného M4 Ultra. To by znamenalo, že zatímco M4 Max nabídne lepší výkon v jednovláknových úlohách, M3 Ultra by stále dominoval ve vícejádrových výpočtech díky své dvoučipové architektuře.

Tento krok by mohl být pro mnohé zákazníky poněkud matoucí. Apple momentálně prodává Mac Studio s M2 Max za 1999 dolarů a s M2 Ultra za 3999 dolarů. Připomeňme, že první Mac Studio debutoval v roce 2022 s čipy M1 Max a M1 Ultra, přičemž v té době byl Mac Pro stále poháněn procesory Intel Xeon. Pokud Apple opravdu představí nový model tento týden, bude zajímavé sledovat, jak se postaví k vysvětlení odlišných čipových variant.