iOS 18.4 už je opět dostupný i pro starší iPhony

Pondělní vydání druhých bet iOS 18.4 potěšilo mimo jiné i majitele starších iPhonů – konkrétně pak ty, kteří vlastní některý z iPhonů 12. Právě pro ty totiž Apple v předešlých týdnech ukončil podepisování první bety iOS 18.4 kvůli chybě způsobující neustále se opakující restarty. Vše je ale naštěstí již opraveno a uživatelé, kteří si chtějí na některý z iPhonů 12 nainstalovat betu, mají nyní opět možnost.

Problémy s první betou iOS 18.4 na starších iPhonech zaznamenal Apple krátce poté, co update vydal. Z jeho strany tak následovalo dle očekávání rychlé stažení ve snaze zajistit, aby se problém objevil u co možná nejmenšího počtu uživatelů. O to víc potěší, že nyní iOS 18.4 v rámci bety pro majitele „dvanáctek“ opět zpřístupnil a zajistil tak svým uživatelům plnohodnotnou možnost testování. A nutno podotknout, že nejen majitelům iPhonů 12. Problémy totiž hlásili i majitelé iPadů 8, iPadů Air 4 a M2. Pro všechny tyto zařízení je nicméně již beta taktéž k dispozici.