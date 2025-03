Apple vydal 2. bety iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, visionOS 2.4, watchOS 11.4 a tvOS 11.4

Apple dnes nelení a vedle oznámení plánovaného představení hardwarové novinky vypustil před malou chvílí i 2. vývojářské testování iOS 18.4 a dalších nových OS. Pokud jste tedy do vývojářského beta testování zapojeni, měli byste již v tuto chvíli na svých iPhonech a dalších Apple zařízeních s povoleným stahováním vývojářských bet tyto systémy vidět. Venku jsou totiž i iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, visionOS 2.4, watchOS 11.4 a tvOS 11.4.

Obecně se dá říci, že by toho měly systémy v čele s iOS 18.4 přinést docela dost nového. Nejzajímavější novinkou by mohla být Apple Intelligence, která se má s tímto updatem konečně alespoň částečně rozjet v Evropské unii. Kolik toho Apple nabídne sice zatím nevíme, už však bety stahujeme, abychom si vše vyzkoušeli a bude-li to stát za to, dali vám o tom co nejkomplexněji vědět. Kromě Apple Intelligence se ale počítá třeba i s novými možnostmi pro změnu dalších výchozích aplikací, přidáním nových emoji a tak podobně. O všech důležitých novinkách vás samozřejmě budeme na našem magazínu informovat.