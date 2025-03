Apple míří opět před soud, tentokrát kvůli uhlíkové neutralitě Apple Watch

Apple se ocitl pod palbou žaloby, která tvrdí, že jeho označení Apple Watch Series 9, SE a Ultra 2 jako „uhlíkově neutrální“ je zavádějící. Skupina spotřebitelů podala žalobu u okresního soudu v Severní Kalifornii, přičemž argumentuje, že Apple nepřesně prezentoval skutečný dopad těchto zařízení na životní prostředí. Žaloba se zaměřuje na uhlíkové kompenzační projekty, které Apple využívá k dosažení uhlíkové neutrality. Konkrétně pak na projekt Chyulu Hills v Keni a projekt Guinan v Číně. Podle žalobců však tyto iniciativy nesplňují podmínky pro skutečné snižování emisí, protože půda, na níž probíhají, byla chráněna nebo zalesněna již před zapojením Applu.

Spotřebitelé tvrdí, že Apple využívá tyto projekty k marketingové prezentaci uhlíkové neutrality, přestože tyto lokality již měly zajištěnou ochranu a emisní úspory by se realizovaly i bez přispění Applu. Tím pádem je podle nich tvrzení o uhlíkové neutralitě zavádějící. Žalobci tvrdí, že pokud by věděli o skutečném dopadu těchto projektů, buď by si své Apple Watch nekoupili, nebo by za ně zaplatili méně. Součástí žaloby je požadavek na finanční odškodnění a zákaz Applu pokračovat v propagaci těchto modelů jako uhlíkově neutrálních.

Apple představil své první uhlíkově neutrální Apple Watch v září 2023 jako součást širší ekologické strategie, jejímž cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality celé společnosti do roku 2030. Kampaň byla doprovázena novým zeleným označením „carbon neutral“ na obalech produktů. Podle studie National Retail Federation a IBM, na kterou se žaloba odvolává, přikládá 70 % spotřebitelů v USA a Kanadě důležitost ekologické udržitelnosti při nákupním rozhodování. Pokud soud rozhodne v neprospěch Applu, může to mít dopad nejen na jeho environmentální marketing, ale i na širší průmyslové standardy v oblasti uhlíkových kompenzací.