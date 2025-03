Vylepšená Siri z Apple Intelligence se odkládá! V iOS 18.4 ji nečekejte

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že některé softwarové novinky představené na WWDC dokáže Apple do systémů dodat až s odstupem mnoha měsíců od vydání první veřejné verze systému, pro který byly dané novinky plánované. Jinak tomu bohužel není ani u aktuálního iOS 18, jehož novinky oznámené loni v červnu jsou pozvolna odkládány dál a dál, přičemž jedna klíčová byla nyní podle zdrojů reportéra Marka Gurmana přeložena z iOS 18.4 na iOS 18.5. Řeč je konkrétně o vylepšené Siri navázané na Apple Intelligence.

Když Apple novou verzi Siri propojenou s Apple Intelligence loni na WWDC prezentoval, nejednoho jablíčkáře jejími novými schopnostmi těžícími právě z hlubší integrace AI do systému zaujal. Bohužel, na její nasazení uživatelé marně čekají a i když se ještě nedávno tvrdilo, že je novinka naplánovaná na iOS 18.4, situace je opět jiná. Zdroje Gurmana pocházející přímo z Applu totiž před pár hodinami potvrdily, že kvůli problémům s vývojem pramenícím ze softwarových chyb a celkové nedostatečné připravenosti daného řešení je nyní v plánu vylepšenou Siri nasadit až v iOS 18.5. Ten má přinést například i podporu Apple Intelligence do Číny a obecně by se mělo jednat o update, který bude pro Apple velmi důležitý. Bude však samozřejmě záležet na tom, jak bude jeho vývoj odsýpat.