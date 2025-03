Apple oficiálně oznámil, že tento týden představí další produktovou novinku či novinky!

Ranní spekulace jsou potvrzeny. Poté, co se před pár hodinami na světlo světa dostaly informace o tom, že chce Apple v průběhu tohoto týdne představit světu nové MacBooky Air M4, totiž plány na produktové odhalení potvrdil šéf Applu Tim Cook skrze svůj oficiální účet na X. Děje se tak dva týdny poté, co tímto způsobem ohlásil plány na představení iPhonu 16e, který se poté ukázal ve středu téhož týdne. Je proto možné, že nový produkt odhalí Apple taktéž ve středu.

Cook zveřejnil konkrétně krátkou videoupoutávku, ve kterém láká sloganem „There’s something in the AIR“ – tedy „něco je ve vzduchu“. Tento slogan byl přitom použit už k oznámení blížícího se představení MacBooků Air v roce 2008 a je tedy dost pravděpodobné, že šéf Applu láká právě na představení nového MacBooku Air. Nicméně vzhledem k tomu, že se očekává též brzké představení nových iPadů Air, mohl by Apple využít tento slogan k tomu, aby svět nalákal na oba dva produkty. Ostatně, skladové zásoby jak MacBooků Air, tak iPadů Air se zdají být po celém světě dost omezené, takže by ani toto spojené představení příliš nepřekvapilo – tím spíš, když se v obou případech počítá jen s menší aktualizací v čele s nasazením novější generace čipu. A na co vsázíte vy?