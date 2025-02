Apple skryl do stavového řádku iPhonů v iOS 18.4 hezké vylepšení

První beta iOS 18.4, kterou Apple vypustil minulý pátek, toho v sobě přinesla poměrně dost zajímavého. Na území Evropské unie například zprovoznila první funkce Apple Intelligence, ale také se v ní Apple rozhodl k nasazení nových grafických prvků, které lze sice označit za drobnosti, nicméně přesto zaručeně potěší. Jedním z těchto prvků je i podbarvení indikátorů zapnutého mikrofonu či kamery, které se v současnosti zobrazují ve stavovém řádku telefonu coby zelené a oranžové tečky v pravém horním rohu. To se ale s příchodem iOS 18.4 změní.

Fotogalerie iOS 18.4 tecka 2 iOS 18.4 tecka 1 iOS 18.4 tecka 3 Vstoupit do galerie

Jak můžete vidět v galerii výše, první beta iOS 18.4 přesouvá indikátor na místo WiFi ikony a co víc, podbarvuje jej černou po vzoru Dynamic Islandu a věcí, které v něm právě probíhají. Díky tomu se tak tento prvek rázem stane viditelnější a konečně už nebude působit spíš jak chyba v systému než jako něco, co do něj patří. Jeho nynější umístění je totiž některými uživateli i po letech, co jej Apple používá, kritizováno.