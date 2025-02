Apple je mistrem detailu! Tato drobná, avšak geniální změna v iOS 18.4 je toho důkazem

Produkty z dílny Applu má mnoho z nás rádo nejen pro jejich design, výkon či spolehlivost, ale taktéž to, na jaké detaily v nich Apple pamatoval. Pravdou totiž je, že iPhony, Macy i Apple Watch jsou doslova prošpikovány většími či menšími detaily, které buď zpříjemňují jejich používání, nebo třeba „jen“ prostě vypadají skvěle právě díky tomu, že si s nimi Apple vyhrál. Jeden takový malý, leč povedený detail nyní dorazil i do iOS 18.4, respektive pak jeho první bety vydané minulý pátek.

Konkrétně se Apple v iOS 18.4 zaměřil na ikony WiFi a mobilního datového připojení v ovládacím centru. Síla signálu na nich totiž doposud nekorespondovala se sílou signálu, kterou můžeme vidět v horním stavovém řádku iPhonu a tedy například i v případě, že měl uživatel signál WiFi jen jednu čárku, ikona v ovládacím centru ukazovala plný signál. To se ale nyní v iOS 18.4 mění a ikony v ovládacím centru tak zrcadlí to, co se ukazuje ve stavovém řádku. Kontrola síly signálu tedy bude jednodušší i pro uživatele, kteří jsou na tom hůře se zrakem.

Fotogalerie apple signal 3 apple signal 2 apple signal 1 Vstoupit do galerie

Jedná se sice do jisté míry o extrémní drobnost, kterou ve výsledku po Applu snad ani nikdo nechtěl, rozhodně je však hezké vidět, že kalifornský gigant myslí i na takto malé věci a že jim věnuje potřebnou péči. Protože právě díky podobným drobnostem jsou jeho produkty v mnoha směrech jedinečné a díky tomu tedy i uživatelsky velmi oblíbené.