5 situací, ve kterých vám kromě focení poslouží zadní fotoaparát iPhonu

Mobilní skener

Pro skenování dokumentů na iPhonu nemusíte instalovat žádné externí aplikace, protože tuto funkci podporuje i nativní aplikace Soubory. Stačí otevřít aplikaci Soubory a přejít do složky, do které chcete uložit skenovaný dokument. V pravém horním rohu displeje klepněte na ikonu tří teček a zvolte možnost Naskenovat dokumenty. Poté stačí umístit dokument do záběru fotoaparátu a stisknout spoušť, když budete připraveni. Jakmile budete spokojeni s výsledkem, klepněte na možnost Uchovat sken. Pokud už nebudete chtít skenovat žádné další dokumenty, nakonec klikněte na Uložit v pravém dolním rohu.