Nový podcast Popravdě s Janou Fabiánovou: Jeden známý host a jedno niterní téma

Tisková zpráva: Nejčtenější ženský online magazín Proženy.cz přináší jedinečné rozhovory s inspirativními osobnostmi v pořadu Popravdě. Herečka, zpěvačka a moderátorka pořadu Jana Fabiánová přivítá mezi prvními hostkami Renatu Drössler, Ester Kočičkovou či Lejlu Abasovou. První díl Popravdě je k dispozici už nyní jako videocast na webu Proženy.cz, ale také jako podcast na streamovacích platformách Podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast.

Společně s Janou Fabiánovou se posluchači či diváci ponoří do silných a podnětných témat, která rezonují současnou společností. Každý měsíc jim Proženy.cz přinesou jeden rozhovor bez povrchních odpovědí.

„Věřím, že každý člověk má v životě pár témat, kterými se zabývá do hloubky, a to buď záměrně, nebo proto, že mu je život poslal do cesty. Ráda naslouchám lidem, kteří se v životě nebáli ponořit pod povrch věcí a mají dar předat svou zkušenost druhým. V mém pořadu proto hledáme odpovědi a nové úhly pohledu, které mohou inspirovat či pomoci druhým a občas se u toho i pořádně zasmějeme,“ říká Jana Fabiánová.

V prvním díle šansoniérka, herečka a pedagožka Renata Drössler promluví o své minulosti v toxickém vztahu, ze kterého se dokázala vymanit, i o harmonickém manželství, ve kterém už mnoho let žije. Jak se díky své životní cestě dívá na problematiku milostných vztahů a co by poradila ženám, které si nejsou jisté, jestli si vybraly správně? Jak to vlastně je s výběrem partnerů? Vybírají si ženy muže, nebo spíš muži ženy? Na tyto a další otázky se Renata Drössler pokusí najít společně s Janou Fabiánovou odpovědi v prvním díle pořadu Popravdě.

V dalších epizodách se diváci mohou těšit na Ester Kočičkovou a Lejlu Abasovou.