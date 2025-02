Pokud máte rádi koncepty iPhonů, ten z galerie níže by vás mohl zaujmout. I takto si totiž někteří designéři představují budoucnost iPhonů, konkrétně pak těch základních se dvěma objektivy fotoaparátu. Kromě změny jejich orientace stojí za pozornost i Touch ID integrované do displeje nebo užší Dynamic Island. Jelikož se však o otáčení foťáku či o integraci Touch ID v souvislosti s iPhony v nejbližších letech nemluví, je tento koncept spíš jen dalším výstřelem do prázdna.

