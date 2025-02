Až 5000 Kč zpět! Získejte na DATARTU svým dnešním nákupem cashback na ten příští

Komerční sdělení: Co kdyby váš příští nákup přinesl dvojnásobnou radost? V DATARTu to jde snadno. Stačí si pořídit vybrané elektro, zaregistrovat nákup a my vám pošleme dárkovou kartu s kreditem až 5 000 Kč, který vám pomůže ušetřit při dalším nákupu. Chytrá investice do budoucna!

Akce platí na vybrané produkty z kategorií kávovarů, robotických vysavačů, kuchyňských robotů, amerických a kombinovaných chladniček. Nezmeškejte příležitost výhodně doplnit svou domácnost o nové pomocníky!

Jak získat cashback na dárkovou kartu

1. Pořiďte si na našem webu či v libovolné prodejně DATART vybraný produkt zařazený do akce v době jejího konání. Mějte přitom na paměti, že nákup na prodejně je třeba učinit jako registrovaný zákazník, aby mohl být ověřen při následné registraci.

2. Nejpozději do 6. 4. zaregistrujte svůj nákup v rámci tohoto formuláře.

3. Po úspěšné registraci obdržíte svou dárkovou kartu s cashbackem, kterou vám zašleme v období do 11. 5. 2025

4. Výše cashbacků je: 1 000 Kč, 2 000 Kč, 3 000 Kč, 4 000 Kč a 5 000 Kč.

4. Platnost dárkových karet je do 11. 11. 2025.

Více informací o akci naleznete zde