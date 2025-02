Apple plánuje integrovat vlastní 5G modemy přímo do čipsetu iPhonů!

Podle nejnovějšího vydání newsletteru Power On od Marka Gurmana má Apple ambiciózní plán. V budoucnu integrovat své vlastní 5G modemy přímo do hlavního čipu iPhonu. To znamená, že místo kombinace samostatného čipsetu A18 a modemu C1 bude vše součástí jednoho celku. U iPhonu 16e byl modem C1 spíše přehlíženou novinkou. Přesto jde o klíčový krok Applu ve zbavení se závislosti na Qualcommu.

Gurman tvrdí, že v roce 2026 by měl Apple představit modem C2, který se poprvé objeví ve vyšších modelech iPhonů. O rok později, v roce 2027, přijde modem C3, který by podle Applu měl konečně předčit Qualcomm v oblasti výkonu a efektivity. Už nyní sice C1 přináší lepší energetickou účinnost, což pomohlo iPhonu 16e k rekordní výdrži baterie mezi 6,1″ iPhony, ale v jiných ohledech za Qualcommem zaostává. Jakmile se Apple oprostí od Qualcommu, chce Apple své modemy zcela integrovat do hlavního čipu zařízení. Ovšem očekává se, že tento krok proběhne nejdříve v roce 2028.

Pokud Apple nakonec opravdu integruje modem přímo do hlavního čipu, vyvstává zajímavá otázka: Bude nadále existovat rozdělení na modely s Wi-Fi a s mobilním připojením? V současnosti jsou iPady a Apple Watch v Cellular variantě zpoplatněny příplatkem ve výší mnohdy až několik tisíc. Pokud by Apple integroval vlastní modem přímo do čipsetu, mohla by být možnost mobilního připojení dostupná automaticky na všech zařízeních, což by mohlo zcela změnit dosavadní strategii společnosti. Jak ale vše dopadne ukáže až čas.