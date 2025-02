Voyo a O2 TV v Česku končí! Tohle je nahradí

Finanční skupina PPF oznámila dnes odpoledne velmi zajímavou, ale hlavně naprosto nečekanou novinku a to sice konec oblíbených platforem Voyo a O2 TV. Diváci však o své oblíbené filmy a seriály samozřejmě nepřijdou. Na úterní tiskové konferenci byla totiž odhalena nová služba s názvem oneplay, která bude spuštěna 10. března a která bude de facto hybridem českého Voyo a O2 TV.

Mnoho informací sice zatím k dispozici není, avšak z toho, co je v tuto chvíli již venku víme, že budou na oneplay k dispozici celkem čtyři varianty předplatného, které by se od sebe měly lišit primárně sportem. Ve všech balíčcích bude k dispozici videotéka mnoha filmy, přičemž nejvyšší balíček bude samozřejmě zahrnovat vše, co bude v rámci oneplay nabízeno – tedy veškerý filmový a seriálový obsah spolu s veškerým sportem.

Nynější předplatitelé Voyo budou automaticky do oneplay převedeni s tím, že dostanou přístup k balíčku Komfort za cenu 199 Kč měsíčně. Ve výsledku si tedy za měsíční sledování obsahu z dřívějšího Voyo připlatí 40 Kč, jelikož to nyní stojí měsíčně jen 159 Kč. Zákazníci O2 TV by si pak měli vybrat, jaké předplatné budou chtít využívat s tím, že podle jejich výběru budou následně platit. Jak v případě Voyo, tak O2 TV pak platí, že nynější přihlašovací údaje půjdou použít k přihlášení do oneplay a taktéž, že jeden účet bude možné využívat až na třech zařízeních bez nutnosti poplatku, jako je třeba u Netflixu.

Jakmile bude k dispozici více informací, článek aktualizujeme.