Termín představení AirTagu 2 je venku! Co vše přinese?

Již pěkných pár měsíců není žádným tajemstvím, že si Apple na letošní rok přichystal mimo jiné odhalení druhé generace oblíbených lokalizátorů AirTag. Doposud sice nikdo příliš nevěděl, kdy by se tak mělo stát, jelikož jediná bližší informace ohledně termínu pocházející z úst reportéra Marka Gurmana předpovídala jen první polovinu roku 2025, to se však naštěstí nyní alespoň částečně mění. V minulosti přesný leaker Kosutami totiž nyní přišel s tím, že Apple počítá s vydáním AirTagů 2 v květnu či červnu.

Co se pak týče novinek, počítá se stále „jen“ s prodloužením dosahu U čipu pro místní hledání, kdy by měl konkrétně dosah stoupnout až třikrát oproti nynějšku. Dále má Apple nasadit nový typ vestavěného reproduktoru, který bude velmi obtížné uživatelsky odstranit, čímž by se zamezilo možnosti sledování lidí „tichými“ uživatelsky upravenými AirTagy bez reproduktorů, jak tomu je nyní. A konečně, Apple má údajně s AirTagy počítat i pro hloubkovou integraci s Apple Vision Pro, kdy by například na základě jejich polohy headset vytvářel virtuální „arénu“, ve které by se mohl člověk bezpečně pohybovat. Na kompletní odhalení si ale ještě budeme muset chvíli počkat.