ChatGPT lze díky novému rozšíření používat jako výchozí vyhledávač na iPhonu!

Společnost OpenAI se dlouhodobě systematicky snaží o co neustálé vylepšování svého nástroje ChatGPT. Platforma, která se mezi uživateli těší velké popularitě, přidává ke svým dosavadním funkcím nově také rozšíření pro Safari.

Společnost OpenAI dnes aktualizovala aplikaci ChatGPT a přidala do ní nové rozšíření pro Safari, které umožňuje používat ChatGPT Search jako výchozí vyhledávač pro vyhledávání prováděné prostřednictvím vyhledávacího řádku Safari. Tato možnost přibyla v rámci nejnovější aktualizace aplikace ChatGPT. Po aktivaci tohoto rozšíření se všechny dotazy zadané do vyhledávacího řádku Safari přesměrují do vyhledávače ChatGPT Search namísto do vyhledávače Google nebo jiného výchozího vyhledávače, který máte nastaven.

Při využívání ChatGPT Search v rámci rozšíření pro Safari platí stejné zásady, kterými se řídí používání služby ChatGPT. Rozšíření potřebuje oprávnění k přístupu na stránky Google.com nebo na stránky vašeho výchozího vyhledávače, ale po jeho udělení bude každé zadané vyhledávání přesměrováno na vyhledávací funkci ChatGPT, místo aby procházelo výchozím nastavením v Safari. Možnost nastavit ChatGPT Search rovnou coby výchozí vyhledávací nástroj (zatím) není bohužel k dispozici, zmíněné rozšíření je nicméně zajisté vítaným řešením.