V naší práci v posledním roce čím dál tím víc využíváme umělou inteligenci a na věci, které používáme musím říct, že funguje velmi dobře. Ovšem jedná se o velmi specifické věci, pro které používáme OpenAI Api a nejnovější model GPT-4.O. I když by každého zřejmě napadlo, že používáme AI pro psaní textů, tak opak je pravdou. Věci, pro které AI používáme však prozatím nechci příliš specifikovat. Raději se však pojďme podívat na to, co mě na něm vadí a proč ani nejdražší a nejnovější modely od OpenAI nepovažuji za tu skutečnou umělou inteligenci. Rozdělil bych to na komerční použití a na to osobní.

Komerční využití ChatGPT API

V rámci komerčního využití budete většinou potřebovat ChatGPT API, za jehož použití musíte platit. Pokud jej chcete používat, pak je nutné si kupovat takzvané tokeny, které se kupují po milionech kusů a čerpáte je při každém zadání úkolu pro ChatGPT. Pokud například chcete, aby udělal nějaký úkol u několika věcí, pak je důležité dobře napsat příkazy, protože se vám může stát, že budete platit za onen příkaz u každé jedné věci, i když se jedná stále o jeden a ten samí příkaz. To je však věc, se kterou si šikovnější programátor poradí a dokáže vše optimalizovat tak, aby to bylo ideální řešení, jenž vás nestojí příliš financí. Problém je, že vy platíte za tokeny, neplatíte za splněné úlohy a tak i když budete chtít, aby například ChatGPT u 10 fotek nahradil na fotce auto za motorku a mu se to povede jen v 5-ti případech, zaplatíte stejně za všech deset fotografií. Pokud to pak děláte u desítek nebo stovek tisíc fotografií, může to být celkem problém.

Každopádně je potřeba říct, že umí věci, které uí skutečně usnadnit život a pomoci s vaším businessem, ovšem je potřeba si vždy dávat pozor na přesné zadání a dávkovat práci tak, abyste si ji vždy mohli zkontrolovat a nenechali jej udělat najednou příliš věcí, protože když objevíte chybu, bude vás to stát peníze. Problém je navíc také to, že pokud mu zadáte nějaký úkol, tak jej jednou splní a poté máte pocit, že se mu nechce a najednou jej již nesplní. A to i přesto, že se jedná o ten stejný úkol. ChatGPT tedy čas od času prostě řekne, že něco nemohl udělat. Důvod vám samozřejmě nesdělí, zkrátka nemohl s tím se musíte smířit jako s jedinou odpovědí a můžete to zkusit znovu.

Na druhou stranu musím říct, že platby u ChatGPT jsou na rozdíl od jiných služeb extrémně transparentní. Koupíte si tokeny například za 100$ a zakážete automatickou obnovu dobití kreditu. Jakmile tokeny vyčerpáte, přestane ChatGPT pracovat na zadaném úkolu a vy si je buď dokoupíte anebo se spokojíte pouze s částí práce kterou udělal. Máte také možnost využít levnější variantu Batch API, kdy mu zadáte úkol a on vám jej odevzdá za 24 hodin. OpenAI tak využívá momentů, kdy nemá vytížené GPU a dávkuje vámi zadaný úkol mezi jiné úkoly tak, aby se GPU nenudili. Výhoda je, že se cena pohybuje okolo 50% klasické ceny, nevýhoda je, že mu zadáte úkol a dostanete jej až bude celý hotový nebo naopak i nedokončený po 24 hodinách. Nemáte tak možnost kontroly nad průběhem práce.

Je tedy potřeba se připravit na to, že musíte výsledky kontrolovat a musíte s nimi umět pracovat. Na druhou stranu dokáže ChatGPT dělat věci, které zkrátka fyzicky není možné udělat lidskou silou nebo byste to, co on dělá hodinu dělali půl života a stejně byste to neudělali tak dobře jako on. My používáme jak ChatGPT, tak i další druh umělé inteligence k některým věcem, o kterých si řekneme někdy příště. Ovšem již nyní musím říct, že na to, na co AI používáme funguje naprosto skvěle, ale opět platí, že ji musí ovládat někdo, kdo ví co dělá.

ChatGPT v osobním životě

V osobním životě se často na něco zeptám, na něco, na co nechci hledat odpověď na Google, ale na něco, co chci nějak vysvětlit a je mi jasné, že jeden zdroj informace na nějakém webu nebude stačit. Problém je v tom, že když se jej na něco zeptáte, můžete jej neuvěřitelně snadno zmanipulovat. Když jsme se zeptal, jestli je Bentley bezpečné auto, odpověď byla samozřejmě ano. Ovšem když jsme na to řekl, že si to nemyslím a domnívám se, že to bezpečné auto není, tak mi dal okamžitě zapravdu a okamžitě otočí a najednou už odpovídá tak ,jak vy chcete. Zajímalo by mě, zda pokud jej navíc tímto stylem zmanipuluje víc lidí u stejného dotazu, tak najednou odpovídá ostatním lidem zmanipulovanou odpověďnebo pořád tu původní.

Co mi neskutečně vadí je, že ChatGPT lže a vymýšlí si nesmysly. Kdyby na můj dotaz odpověděl, že odpověď nezná nebo že to co po něm chci neumí, bylo by to mnohem příjemnější než se spoléhat na to, že to co po něm chci umí. ChatGPT před vámi chce být vždy za pěkného, a tak když mu řeknete zda může udělat to či ono, tak to pro něj samozřejmě není problém. Dokáže přistupovat k webům, stahovat soubory, procházet je, vyhledávat na webech nebo cokoli podobného. Dokonce pro něj není problém vám poslat každý den email. Tedy není to problém do chvíle, dokud mu neřeknete ať to skutečně udělá. Někdy dokonce ani to není problém a je schopen vám říct, že vám jde poslat email a můžete jej brzo očekávat. Když mu řeknete, že vám mail nedorazil, tak vám řekne něco vy stylu. Ano máš pravdu, já vlastně nemohu přímo posílat emaily. To opravdu zjistil až poté, co to neudělal? Nevěděl to předem? Samozřejmě že věděl, ale dělal z vás takříkajíc blbce, aby vypadal lepší, než ve skutečnosti je.

S výmýšlením pak souvisí i vymýšlení odpovědí, které se netýkají přímo ChatGPT. Snadno se tak dozvíte, že jste populární Španělský herec a tak podobně. Místo aby řekl, že prostě neví, kdo jste a nezná vás, tak o vás řekne něco, co si vymyslí. Pokud pak nejste populární osobnost, respektive veřejně známá osobnost, bude vám stačit udělat si jedne, dva menší weby, kam o sobě něco napíšete a protože ChatGPT nenajde jiné informace, bude používat ty, co jste o sobě sami napsali.

ChatGPT je nástroj, nikoli umělá inteligence

ChatGPT je jednou z nejužitečnějších věcí, kterou můžete v dnešní době používat. Je však potřeba jej vnímat jen jako nástroj, nikoli jako službu, která dělá něco za vás nebo dokáže dokonce přemýšlet. Kdybyste měli nyní k dispozici F1, stejně nezajedete čas jako Max Verstappen, protože ji neumíte používat tak dobře jako on. A to stejné platí u ChatGPT. Máte v rukou neuvěřitelný nástroj, který dokáže spoustu věcí, ale musíte jej umět velmi dobře používat, aby vám byl skutečně užitečným pomocníkem. Stále to musíte být vy, kdo vymyslí, jak jej využít, jak mu dát co nejideálnější příkaz a jak do zbytku vašeho projektu to, co vytvoří zakomponovat. V případě osobního používání je pak důležité si informace, které vám ChatGPT poskytne ověřit a brát jej spíše jako nějaký názor než jako něco, co vám vždy řekne správný výsledek nebo pravdu.