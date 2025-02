Apple Watch opět v roli zachránce lidského života

Apple Watch vnímá mnoho lidí jako prodlouženou ruku iPhonu, která umožňuje snadnou kontrolu příchozích notifikací, ovládání médií či chytré domácnosti nebo třeba sledování vašeho tréninku a celkové aktivity. Pravdou však je, že se Apple Watch stávají velmi důležitými i z hlediska monitoringu zdraví, jelikož dokáží své majitele upozornit na potenciální problémy a nasměrovat je tak zavčas k lékařům, kteří jsou již schopni jejich zdravotní problémy řešit. Přesně to je i příběh muže z Austinu, kterému odhalily Apple Watch fibrilaci síní.

Zahraniční televizní stanice Fox 7 informovala před pár hodinami o tom, že si muž své Apple Watch kupoval primárně kvůli sledování své aktivity skrze aplikace Cvičení a Kondice, aby měl přehled i o spálených kaloriích. Minulý měsíc jej však začaly hodinky zničehonic upozorňovat na to, že má znenadání vysoký tep, přičemž v krátkém časovém horizontu obdržel hned pět upozornění na to, že má možná fibrilaci síní – tedy nepravidelný srdeční tep, který může vést až ke vzniku infarktu, mrtvice a srdečního selhání.

Muž sice neměl žádné jiné příznaky než ty, o kterých jej informovaly Apple Watch, přesto se však rozhodl vydat do nemocnice, kde si nechal srdce vyšetřit. O to víc byl překvapený, když mu lékaři zjistili vážnou fibrilaci síní, kterou začali okamžitě medicínsky řešit, aby byl muž v budoucnu v rámci možností v pořádku. Kdyby však fibrilaci síní muž skrze Apple Watch neodhalil, je možné, že by nakonec infarkt či jiný srdeční problém skutečně dostal a nebylo by mu pomoci. Už z tohoto důvodu se tedy koupě Apple Watch rozhodně vyplatí.