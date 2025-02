Vision Pro se dočká Apple Intelligence i nové aplikace

Apple Vision Pro by se mohl v blízké budoucnosti dočkat významného softwarového zlepšení. Podle nejnovějších informací, které přinesl Bloomberg, plánuje Apple přidat do svého prémiového headsetu Apple Intelligence. Společně s tímto se hovoří i o úplně nové aplikaci zaměřené na prostorový obsah, která by mohla rozšířit nabídku již dostupných aplikací.

Apple Vision Pro byl uveden na trh v únoru 2024, přičemž od té doby se pro něj objevilo jen minimum nativních aplikací a obsahu. Přidání Apple Intelligence by mohlo přispět k zatraktivnění zařízení, které se zatím jeví spíše jako „technologická hračka“ pro nadšence než jako produkt s masovým dosahem. Funkce jako Genmoji, pokročilé nástroje pro psaní nebo Image Playground by mohly uživatelský zážitek zlepšit a zároveň ukázat, jak mohou pokročilé AI technologie fungovat v prostředí AR.

Zároveň, jak stojí výše, se spekuluje o nové aplikaci, která by měla jaksi usnadnit přístup k prostorovému obsahu. Není jasné, zda půjde o nějakou sekci v App Store pro 3D a VR obsah, nebo o službu pro výběr videí a aplikací od Applu i třetích stran. Pro Apple Vision Pro již existují aplikace umožňující přehrávání uživatelsky nahraných prostorových videí nebo knihoven 3D obsahu, takže bude zajímavé sledovat, zda se Apple pokusí vytvořit něco zcela nového, nebo spíše sjednotí již existující řešení. Zdá se, že tyto informace pocházejí z interních prezentací, které Apple uspořádal během uplynulého pátku. I když jejich obsah nebyl nikým oficiálně zveřejněn, úniky naznačují, že Apple Vision Pro čekají v nejbližších měsících velké změny. Vše ale ukáže až čas.