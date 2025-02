Příchod vylepšené Siri na Apple produkty se odkládá!

Společnost Apple čelí problémům s vývojem nové, „chytřejší“ verze Siri, která má integrovat AI funkce Apple Intelligence. Podle zprávy Marka Gurmana z agentury Bloomberg se inženýři Applu potýkají s technickými problémy a softwarovými chybami, což by mohlo vést ke zpoždění jejího uvedení.

Původní spekulace naznačovaly, že nové funkce Siri budou představeny již v operačním systému iOS 18.4, jehož první beta verze by mohla být dostupná již příští týden. Nicméně se nakonec zdá, že Siri ještě nebude připravena včas.

Apple již dříve oznámil, že Apple Intelligence bude v dubnu dostupná v nových jazycích, což napovídá, že tehdy by mohl vyjít iOS 18.4. To znamená, že na dokončení Siri zbývá jen omezený čas. Některé funkce mohou být nakonec odloženy na květen a objevit se až v aktualizaci iOS 18.5.

Co má nová Siri přinést?

Apple slíbil tři klíčové inovace pro Siri v rámci Apple Intelligence:

Osobní kontext – lepší pochopení uživatelských požadavků a odpovídání na ně.

– lepší pochopení uživatelských požadavků a odpovídání na ně. Rozšířená práce s aplikacemi – schopnost efektivněji pracovat v rámci různých aplikací a mezi nimi.

– schopnost efektivněji pracovat v rámci různých aplikací a mezi nimi. Vnímání obsahu na obrazovce – schopnost reagovat na požadavky týkající se právě zobrazeného obsahu.

Zaměstnanci, testující nové funkce Siri nicméně hlásí, že zatím nefungují konzistentně, což může být jedním z důvodů zdržení.

Zásadní novinky se obvykle neuvádějí až v květnu, protože Apple se od června po konferenci WWDC soustředí na další generaci iOS. Gurman spekuluje, že Apple by mohl funkce Siri s Apple Intelligence přidat do iOS 18.4, ale nechat je ve výchozím nastavení vypnuté. Testování by pak pokračovalo až do vydání iOS 18.5.

První beta verze iOS 18.4 by měla být dostupná brzy, ale podle aktuálních informací v ní Siri ještě nemusí být plně funkční. Uživatelé si tak na skutečně chytrou Siri možná budou muset ještě nějaký čas počkat.