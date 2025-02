Steve Jobs bude tváří 1$ mince!

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom tento týden navrhl bývalého CEO společnosti Apple Steva Jobse, aby se jeho obličej objevil na 1$ minci pro stát Kalifornie. Každý stát může v rámci programu Innovation Coin Program vytvořit jedinečnou minci, která je věnována inovaci nebo inovátorovi z jejich regionu. Newsom uvedl, že Steve Jobs ztotožňuje jedinečné inovace, které ke Kalifornii patří.

Jobsovo dědictví zahranuje produkty jako je iPhone, iPod, iPad, Macintosh, ale i celé firmy jako je Apple, NeXT nebo Pixar Animation Studio. Kalifornská nominace byla předložena Občanskému poradnímu výboru pro ražení mincí (CCAC), který předá návrhová doporučení ministru financí ke konečnému schválení. CCAC se rozhodla doporučit minci se Stevem Jobsem v jeho ikonickém roláku a brýlích, ale design není dokončen a mohl by se před vyrobením mince ještě změnit. Mince budou vyrobeny a dány do objehu v roce 2026.