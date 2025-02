Recenze QLOCKTWO Earth: hodiny, které neukazují, ale píší kolik je hodin

Asi by mě ani ve snu nenapadlo, že budu někdy psát na LsA o hodinách. Ovšem QLOCKTWO jsou tak jiné, a tak zajímavé, že jsem sám řekl dámám z Helvetia, že bych se na ně rád podíval, protože nad nimi přemýšlím a o pár řádků se rád podělím i s vámi. Pokud milujete Apple, pak máte zřejmě rádi také minimalismus a inovativní přístup k věci. Obě tyto vlastnosti mají i stolní, respektive nástěnné hodiny QLOCKTWO. Ty jsou unikátní tím, že vám to, kolik je hodin neukážou, ale napíšou. K recenzi jsem dostal jak stolní, tak i nástěnnou variantu hodin. Stolní hodiny mě zaujaly natolik, že jsem si je koupil, a proto primárně recenzuji právě stolní variantu. U funkcí nebo věcí, kde se liší nástěnná a stolní verze hodin QLOCKTWO Earth to bude zmíněno.

Hodiny, u kterých nejde primárně o to, aby vám ukázaly čas, ale o to, jakým způsobem vám ho ukážou. To přesně sedí na QLOCKTWO Earth, které volá netradiční formu zobrazení času. K tomu, jak zobrazení času funguje se více dostaneme v dalším odstavci. Nyní se však pojďme podívat na design jako takový. Samotné hodiny jsou vyrobeny dle varianty vždy z ušlechtilých materiálů, jako je hliník, dřevo, sklo a podobně. Přední část hodin je pak vyměnitelná a drží na zbytku pomocí magnetů. Můžete si tak následně koupit jiný design a hodiny si čas od času změnit k nepoznání. Na zadní části najdete port pro napájení a tlačítka, kterými můžete volit níže popsané funkce. Vše je provedeno v té nejvyšší kvalitě a o tom, že vaše hodiny někdo před odesláním zkontroloval a zjistil, zda je vše tak jak má být svědčí podpis konkrétního zaměstnance, jenž kontroloval přímo vaše hodiny. Kvalita použitých materiálů a jejich zpracování je až dechberoucí. Opravdu je vše na desetiny milimetru precizní a pokud milujete kvalitu a minimalismus, budete nadšeni na první pohled i dotyk.

Když něco, co si koupíte má přívlastek luxusní, tak očekáváte přesně to, co u QLOCKTWO dostanete. Tedy luxusní balení, příslušenství a další věci, které ještě zdůrazňují fakt, že jste si pořídili něco, co není běžné a neotevíráte podobné krabičky každý den. Jakmile odklopíte horní část krabice, první, co na vás vykoukne jsou samotné hodiny. Pod těmi se ukrývá hadřík, kterým je můžete pohodlně, a hlavně šetrně leštit. Nechybí ani návod, který je pochopitelně mimo jiných řečí také v češtině a nutno říct, že návod budete minimálně pro první nastavení skutečně potřebovat. Součástí je pak podstavec, který se k samotným hodinám připne pomocí magnetu a můžete jej polohovat, jak jen se vám to bude líbit. Samozřejmostí u luxusních hodin je, že výrobce počítá s tím, že budou na luxusním stole, a proto nechybí ani 3M fólie, kterou si jednoduše nalepíte na stojánek, aby nepoškrábal váš stůl.

Samozřejmě pak nechybí ani napájecí adaptér a asi nejdelší kabel, který jsem kdy měl možnost vidět. V balení je totiž rovnou 3 metry dlouhý kabel, díky kterému si máte možnost postavit hodiny skutečně kdekoli vás napadne bez toho, aniž by vás omezovalo umístěný zásuvky. Vše je samozřejmě vyvedeno v té nejvyšší kvalitě, a tak můžete očekávat opletený kabel, pěknou knížečku s návodem nebo stahovací pásky na namotání přebývajícího kabelu. Rozměry stolních hodin jsou 13,5 x 13,5 x 1,8 cm a hmotnost je 0,4 kg. V případě nástěnných hodin jsou pak rozměry 45 x 45 x 2 cm a váha je dle varianty okolo 4,8 kilogramu.

Co vše umí hodiny QLOCKTWO Earth

Tou zásadní funkcí u každých hodin je zobrazování času, což je samozřejmě i to, co hraje prim u QLOCKTWO EARTH. Na první pohled vidíte na hodinách řadu nesouvisejících písmen, stejně jako v rébusech, kde hledáte slova v rámci řádků a sloupců. První dvě slova na prvním řádku jsou JE a JSOU a záleží jen na vás, zda je chcete zobrazovat nebo ne. Pokud je necháte zobrazovat, pak bude čtení hodin vypadat tak, že vždy uvidíte například Je deset pět nebo Jsou 2 a tak podobně. Pokud vám přijde zbytečné vždy vidět slovo JE nebo Jsou, můžete tuto funkci samozřejmě vypnout a budou se zobrazovat pouze slova označující čas. To, co umí hodiny zobrazit jsou názvy hodin od jedné do dvanácti a pak také každých pět minut. Vy si tak můžete přečíst například je jedenáct dvacet pět. Aby byl čas přesný na minutu, máte možnost nechat rozsvěcet na krajích hodin čtveřici diod, které vám ukazují, 4 minuty mezi jednotlivými pětiminutovkami a vy tak víte, že pokud je napsáno je jedenáct dvacet pět a na okraji svítí tři diody, tak je 11:28, když svítí čtyři je 11:29 a tak dále. Samozřejmostí pak je možnost nechat zobrazovat i vteřiny, které se ukazují místo nápisu a ten se pak zobrazí vždy při celé minutě.

Pokud vám mé vysvětlení přišlo příliš složité, pak použiji také citaci přímo od výrobce, který hodiny popisuje následovně. Základem každých hodin QLOCKTWO® je matice 110 zdánlivě náhodných znaků. Jednotlivá písmena však každých pět minut vytvoří celá slova, kterými zobrazí aktuální čas. Každá rozsvícená tečka v rohu znamená ještě minutu navíc. Kromě zobrazování hodin, které je tedy na vteřinu přesné si máte možnost nastavit klasický budík, a to včetně odloženého buzení. Nechybí ani možnost nastavit si jas displeje, včetně nočního režimu a takzvaného nočního dotyku, kdy jsou hodiny zhasnuté a po dotyku se hodiny rozsvítí, abyste se mohli i během noci podívat kolik je hodin a zároveň vás nic nerušilo. V případě nástěnné varianty hodin nejsou funkce spojené s buzením a nočním režimem dostupné, jinak je vše 1:1 stejné, jako v případě stolních hodin.

Pokud hledáte hodiny, které upoutají každou návštěvu, a i vy sami se na ně budete dívat i po letech se zaujetím, jsou QLOCKTWO velmi zajímavou volbou. Rozhodně jsou něčím, čeho si vaše návštěvy všimnou na první pohled a je jedno, zda je dáte na stěnu vstupní haly prestižní právní kanceláře nebo si dáte jejich stolní variantu do své pracovny nebo na noční stolek. V obou případech se hodiny stanou poutavou součástí vašeho interiéru a jak vás, tak kohokoli dalšího bude bavit se na ně dívat i v momentech, kdy zrovna nepotřebujete vědět, kolik je hodin. Líbí se mi navíc možnosti, která hodiny mají, jako je již zmíněný budík, přizpůsobení zobrazování minut nebo samozřejmě jasu, jakým svítí jednotlivá slova. Tím nejdůležitějším co si však o QLOCKTWO myslím je, že i přesto, že pohled na design je vždy subjektivní a každému se líbí něco jiného, tak tyto hodiny upoutají pozornost kohokoli, kdo je uvidí a to hned na první pohled. Díky množství variant a použitých materiálů si můžete pořídit ať už nástěnné nebo stolní hodiny přesně podle vašeho vkusu a rozpočtu. Pokud vás QLOCKTWO Earth zaujaly tak jako mě, pak si je můžete koupit na helvetia-hodinky.cz

