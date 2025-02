Maskuje záměrně Apple jednu z největších novinek iPhonů 16e? Vše tomu nasvědčuje

Čerstvě představený iPhone 16e dostal do vínku jako vůbec první Apple produkt jím vyvinutý 5G modem C1, který je prvním krůčkem k tomu, aby kalifornský gigant do budoucna vymýtil ze svých zařízení 5G modemy od Qualcommu. Jeden by tak řekl, že se jedná o extrémně zásadní krok, který je na poli čipů do jisté míry srovnatelný třeba s představením počítačového čipu M1. O to víc fanoušky Applu zaráží, jak Apple tuto záležitost odbyl, přestože si zasloužila takříkajíc vykřičet do světa. Skoro se tak až nabízí otázka, zda se z jeho strany nejedná o záměrné maskování.

Že Apple vyvíjí vlastní 5G modem se prosýchá již mnoho let, přičemž před časem dokonce Apple odkoupil od Intelu jeho modemovou divizi právě ve snaze vytvořit vlastní řešení, díky kterému nebude muset být závislý na jakémkoliv partnerovi. Právě kvůli 5G modemům ostatně před lety vzplála i patentová válka mezi Qualcommem a Applem, která byla sice po chvíli zažehnána, avšak už tehdy bylo jasné, že se jedná o dost vrtkavé příměří a že jakmile bude moci Apple ze spolupráce pláchnout, mile rád tak učiní. I přesto však věnoval svému prvnímu 5G modemu v tiskové zprávě jen pár slov a v doprovodném videu asi 15 vteřin, kde jej absolutně nerozebral, ale jen jej poslal jako nejvíce energeticky úsporný modem, který byl kdy v iPhonu.

Celé toto mlžení kolem modemu C1 je vzhledem k tomu, že zřejmě primárně díky němu dokázal Apple prodloužit výdrž iPhonu 16e oproti iPhonu 16 o neuvěřitelné 4 hodiny, velmi zvláštní a nepřekvapivě vyvolává řadu otázek. Co přesně za tímto stylem komunikace vězí sice můžeme jen hádat, nicméně reportér Mark Gurman z Bloombergu poukazuje například na možnou dohodu s Qualcommem, kterou musí Apple ještě nějakou dobu dodržovat, v kombinaci s tím, že řešení od Applu nemusí být výkonnostně právě s Qualcommem tak úplně srovnatelné. Chybí mu totiž například podpora mmWave, tedy ultravysokorychlostního připojení, pro které je však třeba specifická síť v České republice nedostupná. Právě kvůli mmWave však Apple minimálně ještě letos u iPhonů 17 Pro na vlastní řešení zřejmě nepřejde. Jakmile však dokáže své modemy řady C vyvinout alespoň na úroveň Qualcommu z hlediska připojení k sítím, prezentace celého tohoto projektu bude prakticky 100% podstatně honosnější.