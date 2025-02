iPhone 17 Air bude obr! Úhlopříčka jeho displeje je venku

O další velký iPhone vedle modelu Pro Max není zájem, a přesně proto představí Apple letos na podzim další velký iPhone. Tak přesně takto bláznivě by se s trochou nadsázky daly popsat plány kalifornského giganta na nadcházející měsíce. Letos v září se totiž podle všech dosavadních informací po letech rozloučíme z řadou Plus, aby ji Apple nahradil řadou Air, která však bude ve výsledku z hlediska velikosti displeje kopií končící řady Plus. Vyplývá to alespoň z nejnovějších informací leakera Jona Prossera.

O displeji iPhonu 17 Air se toho v minulosti namluvilo poměrně dost, přičemž prvotní spekulace se točily kolem 6,5“. Pak se však měly plány změnit a displej povyrostl na 6,6“, což však taktéž není konečná hodnota. Finální úhlopříčka nového iPhonu 17 Air tak má nakonec být 6,7“ – tedy ta stejná, kterou Apple nabízí právě u řady Plus, jenž prodejně dlouhodobě tápe. Důvod zvětšení úhlopříčky zde má nicméně zřejmě svůj důvod. Apple potřebuje pro komponenty telefonu uvnitř co nejvíce místa a vzhledem k tomu, že se má model Air vyznačovat mimořádnou tenkostí, je třeba prostor zajistit jinak – tedy v tomto případě větší plochou těla. Applu tak dost možná nezbylo nic jiného než úhlopříčku displeje na výšit, protože jedině tak mohl zvětšit vnitřní prostor pro komponenty a tedy telefon jako takový vytvořit.

Poměrně zajímavé je pak to, že Prosser potvrdil dřívější zprávy analytika Ming-Chi Kua o tom, že by se měla tloušťka iPhonu 17 Air pohybovat kolem 5,5 až 5,6 mm. Konkrétně slyšel leaker od svých zdrojů, že Apple operuje s tloušťkou 5,64 mm, což by stále suverénně stačilo pro získání prvenství nejtenčího Apple produktu současnosti. Září je však ještě stále poměrně daleko a proto je třeba brát veškerá podobná tvrzení s určitou rezervou.