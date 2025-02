Apple vypnul ve Velké Británii klíčové zabezpečení iCloudu! Ten tak lze nyní snáz prolomit

Apple přichází s nepříjemnou zprávou pro uživatele iCloudu ve Velké Británii. Kvůli novému vládnímu nařízení je zde totiž nucen odstranit možnost aktivace pokročilé ochrany dat (Advanced Data Protection), která zajišťovala end-to-end šifrování uložených dat. Tento krok přichází v reakci na tlak britských úřadů, které požadují zavedení zadních vrátek do šifrovacích systémů technologických firem.

Apple se však rozhodl, že místo kompromisu na úkor bezpečnosti raději funkci úplně zruší. V oficiálním vyjádření pro 9to5Mac společnost potvrdila, že i stávající uživatelé ADP ve Spojeném království budou nuceni tuto ochranu v budoucnu deaktivovat, aby mohli svůj iCloud nadále plnohodnotně používat.

Uživatelé iCloudu ve Spojeném království, kteří si dosud pokročilou ochranu dat (ADP) neaktivovali, mají smůlu. Apple totiž novým uživatelům tuto možnost nově zcela znemožnil. Při pokusu o aktivaci se jim v nastavení zobrazí chybová hláška informující o tom, že „Apple již nemůže nabízet pokročilou ochranu dat (ADP) ve Spojeném království novým uživatelům.“ Tento krok je přímým důsledkem nedávného nařízení britské vlády, které nutí technologické firmy k oslabování šifrovacích systémů, čemuž se Apple rozhodl vzdorovat právě odstraněním této bezpečnostní funkce.

Níže naleznete oficiální prohlášení Applu k vypnutí end-to-end šifrování ve Velké Británii:

„Společnost Apple již nemůže ve Spojeném království nabízet pokročilou ochranu dat (ADP) novým uživatelům a stávající uživatelé ve Spojeném království budou muset tuto bezpečnostní funkci nakonec vypnout. ADP chrání data iCloudu pomocí end-to-end šifrování, což znamená, že data může dešifrovat pouze uživatel, který je vlastní, a to pouze na svých důvěryhodných zařízeních. Jsme hluboce zklamáni, že ochrana poskytovaná společností ADP nebude našim zákazníkům ve Spojeném království k dispozici vzhledem k neustálému nárůstu případů úniku dat a dalších hrozeb pro soukromí zákazníků. Zvýšení bezpečnosti cloudových úložišť pomocí end-to-end šifrování je naléhavější než kdykoli předtím. Společnost Apple je i nadále odhodlána nabízet svým uživatelům nejvyšší úroveň zabezpečení jejich osobních údajů a doufáme, že se nám to v budoucnu podaří i ve Spojeném království. Jak jsme již mnohokrát řekli, nikdy jsme do žádného z našich produktů ani služeb nezabudovali zadní vrátka ani generální klíč a nikdy to ani neuděláme.“

Absence end-to-end šifrování otevírá ve Spojeném království vrátka vládním agenturám, které nyní mohou Apple předvolat a bez omezení získat přístup k datům z libovolného iCloud účtu. Co je však ještě znepokojivější, je skutečnost, že nový zákon Applu zakazuje informovat uživatele o tom, kdy k takovému kroku dojde.

Společnost se k celé situaci vyjadřuje jen velmi opatrně. V jejím oficiálním prohlášení chybí jakákoli zmínka o důvodech těchto změn, což naznačuje, že jí legislativa znemožňuje veřejně komentovat související důsledky.

Otázkou zůstává, jak nové nařízení ovlivní další služby iCloudu. I bez pokročilé ochrany dat jsou totiž některé subsystémy stále chráněny end-to-end šifrováním. To se týká například Klíčenky, dat z aplikace Zdraví, uložených Wi-Fi hesel, historie prohlížeče Safari a dalších. Tyto funkce zatím zůstávají beze změny a Apple neupřesnil, zda a jak s nimi britská legislativa v budoucnu zamává. Na první pohled se ale zdá, že jsou momentálně s novými právními předpisy ve Spojeném království v přímém rozporu.