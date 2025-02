iPhone 17 Pro má po letech čekání konečně nabídnout reverzní bezdrátové nabíjení

Apple podle nejnovějších úniků testuje funkci bezdrátového reverzního nabíjení pro modely iPhone 17 Pro. Pokud by byla tato technologie uvedena, umožnila by iPhonu nabíjet další zařízení jako AirPods, Apple Watch nebo dokonce budoucí MagSafe Battery Pack. Podle čínských leakerů z Instant Digital Apple experimentuje se 7,5W bezdrátovým nabíjením u modelů iPhone 17 Pro. Tato funkce by mohla znamenat velký krok vpřed v oblasti nabíjecích možností ekosystému Applu, který je stále více zaměřen na bezdrátovou konektivitu.

Mohlo by vás zajímat Analytici: Koupě iPhonu SE (2025) se vyplatí, svou hodnotu bude ztrácet pomalu iPhone Amaya Tomanová Před 17 hod.

Už v roce 2021 Apple částečně zavedl reverzní nabíjení prostřednictvím MagSafe Battery Packu, který se dal nabíjet skrze připojený iPhone. Tato možnost však byla značně omezená a od té doby se Apple k této technologii nevrátil. S příchodem iPhonu 15 a USB-C konektoru sice přibyla možnost nabíjení přes kabel s výkonem až 4,5 W, ale bezdrátová varianta stále chybí.

Analytik Ming-Chi Kuo už v roce 2022 předpovídal, že Apple plánuje přepracovaný MagSafe Battery Pack s USB-C, ale dosud jsme se ničeho podobného nedočkali. Stejně tak Mark Gurman z Bloombergu v roce 2023 naznačil, že by Apple mohl v budoucnu odhalit USB-C verzi MagSafe baterie, ale dodal, že se rozhodně nedočkáme v dohledné době. Jako vždy ale platí, že i když Apple tuto technologii dle spekulací aktivně testuje, není zatím jisté, zda ji skutečně spolu s iPhony 17 Pro uvede. Počkejme tedy do září.