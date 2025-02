Apple oficiálně představil iPhone 16e: Výkonný přůrustek do rodiny iPhonů 16!

Apple dnes představil iPhone 16e, nový model v produktové řadě iPhonů 16, který nabízí ohromné možnosti a výkon za dostupnější cenu. Díky vrcholné úspornosti čipu A18 a modemu C1, prvního vlastního mobilního modemu Apple, je iPhone 16e rychlý a plynulý, navíc má ohromnou výdrž baterie. iPhone 16e je dělaný pro Apple Intelligence, intuitivní systém osobní inteligence, který poskytuje řadu užitečných a relevantních funkcí umělé inteligence a zároveň chrání soukromí uživatelů. Jeho 48MP Fusion fotoaparát dělá úchvatné fotky a videa. A díky integrovanému 2× přiblížení v optické kvalitě funguje jako dva fotoaparáty v jednom. Mimo dosah signálu nebo Wi‑Fi přijdou vhod převratné satelitní funkce Apple jako SOS, Silniční asistence, Zprávy a Najít přes satelit. Ty pomůžou uživatelům iPhonu 16e zůstat ve spojení a přivolat si pomoc i v nejkritičtějších situacích.1

iPhone 16e se bude prodávat ve dvou elegantních matných provedeních, černém a bílém, která se krásně doplňují s novými barevnými kryty. Předobjednávky začínají v pátek 21. února a do prodeje se zařízení dostanou v pátek 28. února.

„iPhone 16e má vlastnosti, které si naši uživatelé zamilovali u produktové řady iPhonů 16. Ohromnou výdrž baterie, rychlost a výkon nejnovějšího čipu A18, inovativní fotosoustavu 2 v 1 a Apple Intelligence,“ uvedla Kaiann Drance, viceprezidentka Apple pro globální produktový marketing iPhonu. „Jsme nadšení, že se naše produktová řada rozrůstá o výkonný iPhone 16e za dostupnější cenu, protože přináší pohodlí a možnosti iPhonu ještě více lidem.“



Krásná, odolná konstrukce a ohromná výdrž baterie

iPhone 16e je navržený tak, aby něco vydržel. Je odolný proti polití, vodě a prachu podle specifikace IP68. Na přední straně má Ceramic Shield, který je díky vyspělejšímu složení pevnější než jakékoli sklo na smartphonu. A na zadní straně má nejpevnější sklo ze všech smartphonů.2 6,1palcový Super Retina XDR displej s technologií OLED sahá od okraje k okraji a bezvadně se hodí ke sledování HDR videí, hraní her a čtení dokonale ostrého textu.3 iPhone 16e má nejdelší výdrž baterie ze všech 6,1palcových iPhonů. Vydrží až o šest hodin déle než iPhone 11 a až o 12 hodin déle než všechny generace iPhonu SE.4 A díky soustavě TrueDepth kamery můžou uživatelé svůj iPhone bezpečně odemykat, potvrzovat nákupy nebo se přihlašovat do aplikací pomocí Face ID. iPhone 16e taky nabízí praktické možnosti nabíjení, a to buď bezdrátově, nebo přes USB‑C port, ke kterému se dají snadno připojit nejrůznější doplňky.

Výkon a připojení

Protože iPhone 16e používá čip Apple A18 s výkonem nejnovější generace, je rychlý, plynulý, úžasně úsporný a připravený na Apple Intelligence. 6jádrové CPU je až o 80 procent rychlejší než čip A13 Bionic v iPhonu 11. Hravě zvládá každodenní i náročnější záležitosti včetně komplikovaných úloh Apple Intelligence. 4jádrové GPU podává fantastický grafický výkon, který posouvá mobilní hry na vyšší úroveň. Jeho výkon je znát jak při hraní graficky náročných AAA titulů, tak i při hardwarově akcelerovaném sledování paprsků na realistické vykreslování osvětlení a odrazů. 16jádrový Neural Engine je optimalizovaný pro velké generativní modely, přičemž modely strojového učení (ML) zpracovává až 6× rychleji než čip A13 Bionic.

Výhody čipů Apple nově rozšiřuje i modem C1, první modem navržený společností Apple. Zajišťuje rychlé a spolehlivé mobilní připojení 5G a je to vůbec nejúspornější modem v iPhonu. Díky úspornému čipu Apple a modemu C1, úplně novému vnitřnímu řešení a vyspělým funkcím řízení napájení v iOS 18 má baterie mimořádně dlouhou výdrž.

Dělaný pro Apple Intelligence

iPhone 16e je dělaný pro Apple Intelligence. Ta přináší zajímavé nové funkce, díky kterým toho iPhone dokáže ještě víc. Nástroj Vyčistit umí odstranit rušivé prvky z fotek a podpora přirozeného jazyka umožňuje vyhledat ve Fotkách jakýkoli snímek nebo video pouze zadáním popisu.

Uživatelé taky můžou objevovat kreativní nové způsoby vizuálního vyjádření v Image Playground, vytvářet si originální Genmoji přesně pro danou situaci nebo zdokonalovat svůj písemný projev pomocí Psacích nástrojů. Se Siri se teď dá komunikovat i písemně a komunikace s ní je přirozenější, protože se neztratí, ani když se uživatel přeřekne. Taky bere v úvahu kontext několika navazujících požadavků. Kromě toho disponuje rozsáhlými znalostmi o produktech, a tak zodpoví tisíce otázek ohledně funkcí a nastavení produktů Apple. Umí poradit třeba i s tím, jak se dělá záznam obrazovky nebo jak naplánovat odeslání textové zprávy na později.

V Psacích nástrojích a Siri je hladce integrovaný přístup k ChatGPT, takže se na něj uživatelé můžou kdykoli obrátit bez přeskakování mezi aplikacemi. Všechno tak snadno zvládnou ještě rychleji než kdy dřív. Navíc mají možnost využívat ChatGPT zadarmo bez zakládání účtu a s integrovanou ochranou soukromí. Jejich IP adresa totiž zůstává skrytá a OpenAI vyřizované požadavky neukládá. Uživatelé mají svá data plně pod kontrolou a pouze oni rozhodují o tom, zda chtějí integraci ChatGPT zapnout, kdy se má používat a jaké informace se mají s ChatGPT sdílet.

Apple Intelligence představuje významný krok směrem k umělé inteligenci s důrazem na soukromí uživatelů. Je totiž navržená tak, aby jejich soukromí chránila na každém kroku. Všechno začíná zpracováním požadavků přímo na zařízení, protože řada modelů Apple Intelligence běží výhradně na něm. Na požadavky, které vyžadují přístup k větším modelům, využívá převratný privátní cloudový computing, který rozšiřuje ochranu soukromí a zabezpečení z iPhonu do cloudu a zpřístupňuje ještě víc inteligence. Data uživatelů slouží výhradně ke zpracování požadavku v rámci privátního cloudového computingu a Apple je nikdy neukládá ani nesdílí.

Přístup k oblíbeným funkcím a vizuální inteligenci pomocí akčního tlačítka

iPhone 16e má akční tlačítko na snadnější přístup k nejrůznějším funkcím pouhým stisknutím. Jakmile si ho uživatelé v Nastaveních přizpůsobí, můžou akčním tlačítkem rychle otevřít fotoaparát, rozsvítit svítilnu, přepnout mezi režimy zvonění a ticha, rozpoznat hudbu Shazamem, spustit nahrávání pomocí Diktafonu, zapnout nastavený režim soustředění, otevřít aplikaci Přeložit nebo použít funkci zpřístupnění, jako je třeba Lupa. Anebo si můžou nastavit zkratku na cokoli dalšího. Akční tlačítko může dokonce ovládat prvky v aplikacích, třeba zapnout kameru na Snapchatu, odemknout dveře od auta ve FordPassu nebo sledovat spánkový režim dítěte v Napperu.

Akční tlačítko taky na iPhonu 16e zpřístupňuje novou vizuální inteligenci postavenou na Apple Intelligence, která uživatelům pomáhá zjišťovat si informace o různých objektech a místech. Vizuální inteligence umí shrnovat a kopírovat texty, překládat je z jednoho jazyka do druhého, rozpoznávat telefonní čísla nebo e-mailové adresy a rovnou je přidávat do kontaktů, rozlišovat zvířata či rostliny a další. Taky umožňuje vyhledávat na Googlu, aby si uživatelé mohli zjistit, kde se vybraná věc dá koupit, nebo rovnou na řešení nějakého problému použít ChatGPT. Uživatelé mají pod kontrolou, kdy se nástroje třetích stran používají a jaké informace se s nimi sdílejí.

Výkonná fotosoustava na zachycení jakéhokoli okamžiku

Výkonná fotosoustava 2 v 1 na iPhonu 16e dokonale zachycuje každodenní okamžiky i významné chvíle. A umí to i v nočním nebo portrétním režimu. 48MP Fusion fotoaparát metodami výpočetní fotografie dělá snímky v supervysokém rozlišení s vyváženým světlem a detaily. Díky integrovanému 2× přiblížení v optické kvalitě se fotosoustava chová jako dva fotoaparáty v jednom. Uživatelé si tak záběr můžou při focení snadno přiblížit a najít správnou kompozici. Přední TrueDepth fotoaparát s automatickým zaostřováním dělá ostřejší selfíčka i pěkné skupinové fotky. HDR nejnovější generace přitom věrně vykresluje tóny pleti a stará se o to, aby světlá místa na snímcích byla jasná, stíny tmavé a střední tóny výrazné. U subjektů i na pozadí.

iPhone 16e natáčí krásná videa ve 4K Dolby Vision až při 60 fps. Uživatelé můžou natáčení v libovolném okamžiku pozastavit a pak zase zapnout, jak se jim to hodí. iPhone 16e nahrává video s prostorovým zvukem, který uživatelé ocení při poslechu z AirPodů, Apple Vision Pro nebo prostorové zvukové soustavy, a nabízí víc možností úpravy zvuku videa pomocí Audio mixu. Ten umožňuje upravit ozvučení nahraného videa tak, aby vynikl hlas člověka před kamerou, aby video vyznělo jako nahrávka z profesionálního studia nebo aby hlasové stopy byly vpředu a ruchy z prostředí se ozývaly z prostorových kanálů. Účinné algoritmy strojového učení na potlačování zvuku větru navíc při nahrávání automaticky omezují nežádoucí hluk.

Převratné bezpečnostní a komunikační možnosti

iPhone 16e uživatelům pomáhá udržovat spojení a přivolat si pomoc v nouzi. Satelitní služby Apple umožňují posílat zprávy přes satelit, když zařízení není v dosahu mobilního signálu nebo Wi‑Fi. Mezi tyto služby patří Zprávy přes satelit na komunikaci s přáteli a rodinou, SOS přes satelit, když je potřeba kontaktovat záchranné složky, a Silniční asistence přes satelit, která při potížích s autem mimo dosah signálu spojí uživatele s poskytovatelem silniční asistence. Uživatelé taky můžou sdílet svoji polohu přes satelit v aplikaci Najít, aby se rodina a přátelé nestrachovali, když vyrazí někam mimo signál. Detekce autonehody na iPhonu 16e pozná vážnou autonehodu, a když je uživatel v bezvědomí nebo nedosáhne na svůj iPhone, automaticky přivolá záchranáře.5

V hlavní roli iOS 18

Díky iOS 18 je iPhone 16e ještě osobnější, šikovnější a inteligentnější.6 Má širší možnosti přizpůsobení, takže si uživatelé můžou widgety a ikony aplikací ztmavit nebo barevně sladit a umístit na ploše kdekoli, kde je volné místo. Přizpůsobit se dají i ovládací prvky ve spodní části zamknuté obrazovky. Ovládací centrum je celé předělané, aby se uživatelé snadněji dostali k potřebným věcem včetně aplikací jiných vývojářů. A na ochranu soukromí teď uživatelé můžou citlivé aplikace a informace v nich zamknout a skrýt. iOS 18 taky přináší nové možnosti udržování spojení. Ve Zprávách můžou uživatelé slova, fráze nebo celé věty oživit textovými efekty. Pro tapback se dají používat emotikony, Genmoji nebo nálepky. Odeslání zprávy se dá naplánovat na později. A pro lepší konverzace s uživateli, kteří nemají zařízení Apple, teď aplikace Zprávy podporuje RCS. Tahle technologie na rozdíl od běžných SMS a MMS zpráv přenáší bohatší mediální obsah a umožňuje spolehlivější skupinové konverzace.

Šetrnější k životnímu prostředí

iPhone 16e je navržený s ohledem na životní prostředí. V rámci programu Apple 2030, jehož cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality napříč celou uhlíkovou stopou společnosti, přechází Apple ve výrobě na elektřinu z obnovitelných zdrojů a investuje po celém světě do větrných a solárních projektů, aby kompenzoval elektřinu spotřebovanou při nabíjení produktů Apple včetně iPhonu 16e. V současnosti běží všechny provozy Apple – včetně datových center na zpracování požadavků Apple Intelligence – na 100% obnovitelné elektrické energii.

K programu Apple 2030 patří navrhování produktů s větším obsahem recyklovaných a obnovitelných materiálů, což dále snižuje uhlíkovou stopu. iPhone 16e má celkově vyšší než 30% podíl recyklovaného materiálu, což zahrnuje 100% recyklovaný kobalt, 95% podíl recyklovaného lithia v baterii, 85% podíl recyklovaného hliníku v plášti a další.7 Proces výroby hlavní logické desky a zadního skla iPhonu 16e navíc prošel změnou, aby byl celkově efektivnější a vyžadoval méně prvotních materiálů. A protože jsou obaly vyrobené výhradně z vláken, je Apple zase o krok blíž svému cíli vyřadit do konce tohoto roku plasty ze všech používaných obalů.8

Ceny a dostupnost

iPhone 16e se bude prodávat v černém a bílém provedení s kapacitami úložiště 128 GB, 256 GB a 512 GB. Cena začíná na 16 990 Kč.

Apple nabízí atraktivní možnosti, jak při upgradu na nejnovější iPhone ušetřit.

Zákazníci ve více než 59 zemích a oblastech včetně Austrálie, Číny, Francie, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Kanady, Malajsie, Mexika, Německa, Spojeného království, Spojených arabských emirátů, Spojených státůa Turecka si iPhone 16e budou moct předobjednat už tento pátek 21. února od 14:00 a koupit od pátku 28. února.

Apple Intelligence je dostupná v lokalizované angličtině v Austrálii, Irsku, Jihoafrické republice, Kanadě, na Novém Zélandu, ve Spojeném království a Spojených státech. Od dubna se podpora rozšíří o další jazyky včetně angličtiny (Indie), angličtiny (Singapur), čínštiny (zjednodušené), francouzštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, němčiny, portugalštiny (Brazílie) a španělštiny. V průběhu roku přibydou další jazyky včetně vietnamštiny. Některé funkce, aplikace a služby nemusí být k dispozici ve všech oblastech nebo jazycích.

Vizuální inteligence je dostupná v iOS 18.2 nebo novějším na všech modelech iPhonu 16. Další informace o vizuální inteligenci najdete na support.apple.com/guide/iphone.

Silikonový kryt na iPhone 16e se bude ve Spojených státech prodávat za 1 190 Kč v pěti barvách: ledově modré, fuchsiové, jezerně zelené, černé a bílé.

Tarify iCloudu+ začínají na 79 Kč měsíčně a jsou k dispozici až s 12TB úložištěm na bezpečné uchovávání souborů, fotek, videí a dalších dat v bezpečí cloudu, kde jsou přístupná z různých zařízení. Předplatné iCloudu+ zahrnuje přístup k prémiovým funkcím, jako je Soukromý přenos, Skrýt můj e‑mail, vlastní e‑mailová doména nebo neomezené vytváření událostí v nové aplikaci Pozvánky Apple. V rámci Rodinného sdílení lze předplatné bez dalších poplatků sdílet až s pěti členy rodiny.

K nákupu iPhonu 16e můžou zákazníci s novým předplatným získat Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ a Apple Fitness+ na tři měsíce zdarma. Dostupnost nabídek a služeb se mezi oblastmi liší. Další informace na apple.com/cz/promo.

O společnosti Apple Uvedením počítače Macintosh v roce 1984 odstartoval Apple revoluci na poli osobních technologií. Dnes jsou Apple a jeho iPhone, iPad, Mac, AirPody, Apple Watch a Apple Vision Pro celosvětovými tahouny inovací. Šestice softwarových platforem Apple – iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS a tvOS – poskytuje dokonale vyladěnou uživatelskou zkušenost na všech zařízeních Apple a dává lidem přístup k převratným službám, jako jsou App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud a Apple TV+. Víc než 150 000 zaměstnanců společnosti Apple je odhodlaných vytvářet ty nejlepší produkty a zanechat po sobě svět lepší, než k jakému přišli.

Satelitní funkce Apple jsou zdarma v ceně na dva roky od aktivace nového iPhonu 14 nebo novějšího. Informace o dostupnosti funkce SOS přes satelit najdete na support.apple.com/cs-cz/HT213426. Zprávy přes satelit budou dostupné v USA a Kanadě v iOS 18 nebo novějším. Dostupnost SMS bude záviset na operátorovi. Služba může být zpoplatněná podle tarifu operátora. O podrobnostech by se uživatelé měli informovat u svého operátora. Silniční asistence přes satelit je aktuálně dostupná v USA ve spolupráci se společnostmi AAA a Verizon Roadside Assistance a ve Spojeném království ve spolupráci s Green Flag. Služby spolupracujících poskytovatelů silniční asistence můžou být zpoplatněné a uživatelé iPhonu, kteří nejsou členy, můžou služby silniční asistence využívat s úhradou za jednotlivé případy. Satelitní funkce Apple jsou navržené pro použití v otevřených prostorech s výhledem na oblohu. Jejich výkon můžou nepříznivě ovlivnit překážky jako stromy nebo okolní budovy. iPhone 16e je odolný proti polití, vodě a prachu. Při testech v kontrolovaných laboratorních podmínkách byla ověřena jeho shoda se specifikací IP68 podle normy IEC 60529 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů). Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku běžného opotřebení postupem času snížit. Nepokoušejte se nabíjet mokrý iPhone; pokyny k čištění a sušení najdete v příručce. Poškození tekutinou není kryté zárukou. Displej má zakulacené rohy, které kopírují jeho krásný zaoblený design a jsou vepsané v obdélníku. Když se obrazovka změří jako běžný obdélník, má úhlopříčku 6,06 palce. Viditelná plocha je ve skutečnosti menší. Všechny údaje o výdrži baterie závisí na mobilní síti, poloze, síle signálu, konfiguraci funkcí, používání a mnoha dalších faktorech; skutečné výsledky se budou lišit. Baterie má omezený počet cyklů nabití a nakonec ji pravděpodobně bude nutné vyměnit. Výdrž baterie a počet cyklů nabití se liší podle způsobu používání a nastavení. Baterie se testují s konkrétními iPhony. Další informace najdete na apple.com/cz/batteriesa apple.com/cz/iphone/compare. Detekce autonehody je koncipovaná pro nehody dvoustopých osobních vozidel s hmotností, gravitačním přetížením a rychlostním profilem odpovídajícím charakteristikám vážných, život ohrožujících nehod. Byla navržena pro vážné, život ohrožující čelní nárazy, nárazy zezadu, kolmé i souběžné boční nárazy a přetočení vozu. Detekce autonehody je dostupná po celém světě na iPhonu 14 nebo novějším, Apple Watch Series 8 nebo novějších, Apple Watch SE a Apple Watch Ultra nebo novějších. Některé funkce nemusí být k dispozici pro všechny země nebo oblasti. Další informace o iOS 18 najdete na apple.com/cz/ios/ios-18. Všechny údaje o kobaltu a lithiu vycházejí z alokace hmotnostní bilance. Vychází z prodejních obalů, jak je dodává Apple. Údaje o složení prodejního balení pro USA podle hmotnosti. Lepidla, inkousty a laky jsou z výpočtů obsahu plastu a hmotnosti obalu vyloučeny.

Press Contact

Sergey Isakow

Apple

isakov@apple.com

Apple e-mail pro média

media.cee@apple.com