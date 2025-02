Zásadní změna vzhledu iPhonu 17 Pro potvrzena únikem reálné fotky!

Valná většina zdrojů informací ze světa Applu se již dlouhé týdny shoduje na tom, že se v letošním roce dočkáme zásadní designové proměny iPhonů. A ačkoliv zatím úplně nevíme, jakým směrem se Apple vydá, respektive zda rozmístí objektivy zejména u řady Pro vedle sebe, nebo je nechá v současném rozložené, je víceméně jisté, že k redesignu opravdu dojde. To proto, že na světlo světa vyplouvá čím dál tím víc materiálů a informací, které jej potvrzují. Spíš než zda se tak stane je tedy namístě pokládat si otázku, jakým směrem se Apple přesně vydá. Možnosti totiž testuje hned dvě, přičemž poté, co v minulosti unikly snímky šasi s protaženým, avšak úzkým zadním fotomodulem, nyní zveřejnil leaker Majin Bu snímek části prototypu zadního fotomodulu, který je podstatně větší. Prohlédnout si jej můžete na třetím snímku v galerii níže.

Znovu zdůrazňujeme, že se jedná o fotku PROTOTYPU části zadního fotomodulu. Jinými slovy, Apple podle všeho skutečně pracuje či minimálně pracoval s řadou řešení, ze kterých se snažil vybrat pro své účely to co možná nejlepší. Ponechání nynějšího vzhledu foťáku je pak zřejmě i vzhledem k tomu, jak zásadní přepracování foťáku se podle všeho testují, zcela pasé. Nicméně to, co vidíme na fotce, není finální verze, ale jen prototyp, který sloužil Applu k otestování tohoto řešení. Potvrzuje tedy jen to, že se na redesignu pracuje, nikoliv jak bude vypadat. Jablíčářům tak nejspíš skutečně nezbude nic jiného než si zvyknout na zadní fotomodul ve stylu smartphonů Google Pixel. A jaký názor máte vy? Jste pro nové řešení zadního foťáku, nebo byste raději setrvali na tom stávajícím