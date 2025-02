Kdy Apple zítra představí iPhone SE 4 či jinou slíbenou novinku?

Na zítřejší den, tedy středu 19. února, ohlásil Apple ústy svého šéfa Tima Cooka představení nového produktu. O co konkrétně se jedná sice můžeme v tuto chvíli jen spekulovat, jako nejpravděpodobnější se však vzhledem ke spoustě úniků informací z posledních týdnů, termínu či tomu, že na představení láká sám šéf Applu, zdá odhalení iPhonu SE 2025. Více produktů bychom navíc spíše neočekávali, protože Cook ve svém tweetu píše o „nejnovějším členovi rodiny“, nikoliv „členech“. Nechme teď však chvíli stranou, co se zítra ukáže, ale zaměřme se na to, kdy se to ukáže.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025



Právě na to, kdy zítra Apple představí iPhone SE 4 či jinou novinku se totiž začíná na sociálních sítích i v diskuzních fórech ptát čím dál tím více fanoušků, kteří se na premiéru novinky velmi těší. Odpověď na tuto otázku zná v tuto chvíli samozřejmě jen Apple, ale vzhledem k tomu, že se již řadu let poměrně striktně drží při oznamování svých novinek vlastně jen dvou časů, je pravděpodobně, že ani zítřek v tomto směru nebude jiný. Na zítřek se totiž chystá prakticky 100% „jen“ vydání tiskové zprávy odhalující daný produkt, která bude maximálně doprovázena videem na YouTube. Jinými slovy, nečeká nás žádná plnohodnotná Keynote, která typicky startuje v 19:00.

Pro tiskové zprávy si pak Apple v minulosti oblíbil dva časy – buď 14:00 našeho času, nebo 17:00 našeho času, přičemž hardwarové produkty jsou zpravidla oznamovány spíše v pozdějším okně – tedy v 17:00. V tuto hodinu oznámil Apple v minulosti například iPad 10, tedy zásadní redesign jeho základního iPadu. Jakýkoliv čas mezi těmito dvěma by pak byl ze strany Applu solidním překvapením, avšak ve výsledku je to stejně jedno – důležité je, že středeční představení novinky bylo z jeho strany potvrzeno a že víme, že se tak vzhledem k časovému posunu stane určitě někdy v průběhu našeho odpoledne, maximálně podvečera. A na co zítra vsázíte vy?