Apple ještě nevydal bety iOS 18.4, už ale rozjíždí testování iOS 18.5

Zatímco fanouškovský svět napjatě vyhlíží vydání prvních bet iOS 18.4, které by měly na iPhony přinést řadu zajímavých novinek v čele s novými možnostmi změny výchozích aplikací a tak podobně, v Applu se již pilně pracuje na jeho nástupci. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o iOS 18.5, jehož testování navíc podle všeho zintenzivňuje, jelikož z iPhonů s tímto systémem se vývojáři Applu v čím dál tím větší míře připojují na nejrůznější webové stránky, které jejich připojení následně prozrazují skrze analytické nástroje.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Interní testování určitého systému před jeho uvolněním pro vývojářské i veřejné beta testery není samozřejmě ničím neobvyklým, jelikož je systém nejprve potřeba alespoň mírně připravit. Zintenzivnění vývoje iOS 18.5 však do jisté míry potvrzuje nedávná slova reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých odložil Apple některé novinky z iOS 18.4 do iOS 18.5. Apple si tak dost možná uvědomuje, že iOS 18.5 je pro něj naprosto stěžejní a je třeba jej mít připravený opravdu dokonale a proto vrhnul všechny své síly směrem k jeho vývoji, který se již zkrátka nesmí pokazit. Konkrétně se hovoří o odkladu pokročilých funkcí pro Siri, které přitom Apple představil coby součást Apple Intelligence na WWDC loni v červnu. Co dalšího bude posunuto ale ukáže ve výsledku až beta iOS 18.4.