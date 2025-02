Kutil proměnil legendární Windows Phone na iPhone SE 3

Líbil se vám před lety design Windows Phonů? Nejste sami. Ačkoliv se Microsoftu s jeho modely Nokia Lumia poháněnými mobilní verzí OS Windows nepodařilo prosadit, mnoho lidí na tyto telefony doteď vzpomíná v dobrém ať už pro jejich design, fotoaparát či právě operační systém. Na redditu se navíc nyní jeden kutil pochlubil, že nemusíte zůstat jen u vzpomínek. Pokud jste totiž měli tyto telefony rádi, můžete je přivést k životu tak, že je „vykucháte“ a do jejich útrob vložíte vnitřek iPhonu SE 3.

Fotogalerie Windows Phone iPhone SE 3 1.jpg Windows Phone iPhone SE 3 2.jpg Windows Phone iPhone SE 3 3.jpg Windows Phone iPhone SE 3 4.jpg Vstoupit do galerie

Přesně to se povedlo i výše zmíněnému redditorovi, který nacpal vnitřek iPhonu SE 3 konkrétně do modelu Nokia Lumia 1020. A když říkáme, že „nacpal“, myslíme tím skutečně „nacpal“. Tělo Lumia 1020 v podání kutila totiž pojmula prakticky vše včetně 12MPx zadního fotoaparátu, Taptic Enginu, Touch ID, ale třeba i slotu pro SIM nebo dokonce Lightning portu a podpory 5G. Jasně, některé věci se neobešly bez mírných úprav šasi Lumie, avšak výsledek jako takový vypadá minimálně z fotek fantasticky. Vše je plně funkční a ač je jasné, že se jedná o projekt, který jen stěží někdo zopakuje, je minimálně zajímavé vidět, co vše je vlastně vůbec možné. Pokud vás zajímají bližší informace, mrkněte na subreddit, kde se tvůrce rozpovídal o detailech.