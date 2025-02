Bude přesně takto vypadat iPhone SE 4? Mrkněte na video s jeho dokonalou maketou

Představení iPhonu SE 4 nebo chcete-li 16E, jak se má podle některých dřívějších úniků informací jmenovat, se nezadržitelně blíží. Dojít by k němu totiž mělo už tuto středu odpoledne, jelikož právě na tento den ohlásil Apple skrze svého šéfa Tima Cooka přípravy představení nového produktu. S trochou nadsázky se však dá říci, že vše důležité už vlastně víme nyní díky spoustě nejrůznějších úniků informací, které příchod iPhonu SE 4 předcházely. Jinak tomu není ani z hlediska designu, který je též již nějakou dobu víceméně potvrzený. Přesně z toho důvodu tak již někteří výrobci chrlí makety, které půjdou zejména na čínských tržištích koupit právě coby iPhony SE 4. Jedna taková velmi přesná maketa se dostala i do rukou youtubera z kanálu Unbox Therapy, díky čemuž si tak můžeme udělat parádní obrázek o tom, jak bude by měla novinka ze všech stran vypadat.