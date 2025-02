Alza začala prodávat vlastní verzi AirTagu. Od originálu ji na první pohled nerozeznáte

Komerční sdělení: Pokud jste zapomnětliví, lokátory Apple AirTag jste si jistojistě za poslední roky dost oblíbily. Jakmile však člověk do jejich světa pronikne, často si uvědomí, že by nebylo špatné trackovat skrze ně opravdu hodně věcí, což však ve výsledku tak úplně nepotěší vaší peněženku. AirTagy totiž přeci jen nejsou úplně levnou záležitostí, kterou by si mohl ve větší míře dovolit naprosto každý. O to víc potěší, že s parádní alternativou v designu AirTagů přišla nedávno Alza, přičemž její řešení je cenově podstatně snesitelnější.

Lokátory Alzy nesou konkrétně název AlzaGuard Premium Hero Tag a už na první pohled musí být každému jasné, že jsou designově inspirovány právě AirTagy. Sdílí totiž jak jejich tvar, tak i jednu lesklou (chromovou) stranu, přičemž kompatibilní jsou dokonce i s klíčenkami pro originální AirTagy. Super je navíc to, že jsou k dostání hned v šesti barevných variantách, zatímc AirTagy seženete jen v bílé. Vlastně jediný rozdíl mezi nimi a originálními AirTagy je v tom, že řešení Alzy nepodporuje místní hledání, jelikož mi chybí čip U1, který si Apple exkluzivně drží pro sebe. Pokud však nepotřebujete předměty dohledávat doslova na centimetry, ale stačí vám „jen“ vědět, kde jsou, pak je AlzaGuard Premium Hero kompatibilní s Apple Najít skvělou volbou. Fanoušky Androidu pak určitě potěší i fakt, že co nevidět by měla Alza začít prodávat i tytéž lokátory s podporou Find My Device.