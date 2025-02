Recenze přídavného osvětlení pro LEGO stavebnice: Dřina, která vás dokonale odmění

Nevím, jestli to tak nevnímám jen já, ale přijde mi, že LEGO stavebnice zažívají v posledních letech pomyslnou renesanci, tedy znovuzrození. Tento dánský stavebnicový gigant si totiž uvědomil, že mu generace, která jej milovala, vyrostla a tak začal chrlit čím dál tím víc setů, které dokáží kromě dětí zaujmout právě i dospělé, což je i můj případ. Když jsem byl malý, rodiče mě stavebnicemi LEGO a Cheva zásobovali poměrně ve velkém, přičemž když jsem vyrostl, tyto zásoby připadly mému mladšímu bráchovi a já na ně tak pomalu zapomněl. V posledních měsících se však díky řadě povedených setů povedlo LEGU mou spící vášeň ve stavění opět probudit a já si tak pár setů ve svých 28 letech na výstavku do pracovny přeci jen pořídil – konkrétně pak primárně z universa Harry Potter. Vrcholem mé sbírky se pak stal letos na Vánoce obří Bradavický hrad. A ten si zaslouží speciální péči.

Už při jeho skládání, které mi zabralo mimochodem odhadem sváteční týden vždy po pár hodinách denně, jsem si říkal, že by byla bomba jej osvětlit, jelikož prvků, které by na něm mohly svítit, nabízí tento set opravdu mnoho. Naštěstí spolupracujeme již řadu let s eshopem p-t.store, který se zaměřuje na prodej nejrůznějších zajímavých gadgetů, mezi kterými naleznete i osvětlení pro sousty LEGO setů. Slovo dalo slovo a před pár dny mi dorazil z tohoto obchodu balíček, ve kterém se osvětlení pro Bradavický hrad skrývalo, konkrétně pak od výrobce BriksMax.

Přiznám se, že jsem moc nevěděl, do čeho jdu. Respektive, bylo mi jasné, že mě čeká mravenčí práce plná skrývání kabelů pod jednotlivými dílky a tak podobně, ale kolik toho bude, nad tím jsem moc nepřemýšlel. Když mi pak došla krabička plná sáčků s kabely různých délek, byl jsem trochu v šoku, jelikož mi bylo ihned jasné, že mě čeká práce na dlouho dobu, kterou přímě zatím ani nemám hotovou. Nicméně pro účely recenze je to docela jedno, protože princip osvětlení je u všech modelů vlastně stejný.

Kromě kabeláže s diodkami, přídavných kostech pro některé části setu či boxíky na baterie, ke kterým se kabeláž připojí a kterými je tedy následně osvětlení poháněno vám dorazí v balení samozřejmě i návod (popřípadě návody, máte-li větší set). Musím říci, že ač je možná člověk z prvotního množství kabeláže v šoku, právě návody jsou zpracovány natolik dobře, že vést světla tak, jak je třeba, podle nich zvládne naprosto každý. Princip jejich vedení setem je pak velmi jednoduchý, jelikož jsou v podstatě jen dvě možnosti, jak na to.

Tou první – jednodušší – je provlékání kabelu, který je samozřejmě velmi úzký, nejrůznějšími štěrbinami, otvory a průchody, které v setu při stavbě záměrně vznikly. K uchycení například na stropy a tak podobně pak v takovém případě slouží buď přídavné kostky, ke kterým se dají LED plošky jednoduše přilepit integrovanou lepící páskou, nebo oboustranné lepící čtverečky, které z jedné strany přichytí diodu a ze druhé se pak přichytí ke kostce na setu.

Druhý typ vedení kabeláže setem je pak jeho mírné rozložení a následné znovusložení tak, aby byly kabely skryty pod jednotlivé dílky. v mém případě jsem například skrýval spoustu kabelů pod vnější plášť věží, který k nim byl přichycen naštěstí jen velmi jednoduše a tedy šel bez problému skrýt. Je sice třeba počítat s tím, že vám díky nedosednou tak dobře, jako když pod nimi kabílek není, ale vzhledem k jeho mimořádné tenkosti drží vše velmi dobře a pokud jde člověk podle návodu, na kabeláž při bližším zkoumání setu skoro nenarazí. Jasně, jsou i místa, kde skrýt zkrátka nejde, ale těch je naštěstí docela málo a výsledný dojem ze setu to nekazí.

V případě Bradavického hradu je pak osvětlení řešení spoustou samostatných světelných řetězů, které směřují na společné místo, kde je ukryta svorkovnice (konkrétně pak do kopulí věží). Do té jsou následně kabely zapojeny, díky čemuž se ve výsledku z nutnosti napájet x kabelů stane nutnost dostat „šťávu“ jen do jednoho – konkrétně toho, který napájí svorkovnici. Ne vždy tomu tak ale samozřejmě je – záleží samozřejmě na konkrétním setu. Například LEGO Orient Express kamaráda a kolegy Romana má osvětlení řešeno jako jeden dlouhý kabel pro každý vagón, z čehož pramení i trochu jiný styl zapojování.

Pokud vás pak zajímá napájení, jak jsem již zmínil výše, to je řešeno přes bateriové boxíky, do kterých se zasune USB-A koncovka z LED řetězu. Právě vzhledem ke koncovce ale není naštěstí problém je napájet přímo z elektrické sítě, takže pokud jste hračičkové jako já, můžete si osvětlení třeba napojit na chytrou zásuvku a následně si jej načasovat tak, aby se vždy rozsvítilo v určitou denní dobu, na základě určité scény či automatizace a tak podobně. Fantazii se v tomto směru meze prostě nekladou.

Pokud mé recenze čtete pravidelně, víte, že se hodnocení produktu věnuji až poté, co jej mám otestovaný. V tomto směru ale udělám výjimku, protože zde vlastně není na co čekat. Ačkoliv mám instalaci osvětlení do Bradavického hradu stále rozpracovanou a vzhledem k mým časovým možnostem to ještě bude určitě nějakou dobu trvat, musím říci, že celková myšlenka tohoto produktu je velmi pěkná, zpracování skvělé, návod přehledný a vlastně to jediné, co se ve mě bije, je instalace. Ta jako taková není vyloženě složitá, ale u větších setů zabere zkrátka hodně času a obnáší s sebou nutnost jejich částečného rozložení. Pokud jste s tím v pohodě a nevadí vám své hodiny stavěné LEGO částečně rozebrat a zároveň překousnete nějaký ten viditelný kabel, pak budete nadšeni. Jestli si ale myslíte, že se jedná o doplněk, který nainstalujete za 5 minut, jste na špatné adrese, byť přijdete o hodně. Svítící sety totiž vypadají opravdu fenomenálně.

Osvětlení pro vaše LEGO stavebnice lze zakoupit zde