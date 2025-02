QNAP TBS-h574TX-i5-16G je bestie pro střihače a produkce

Design a konstrukce

Přestože je NAS po vizuální stránce ideální pro pracovní stůl, zvukově už tolik ne. I když jsou ventilátory nastaveny na tichý režim, je TBS-h574TX slyšet a při větším pracovním zatížení se hluk ještě zvýší. Naštěstí zvukový profil ventilátoru se blíží bílému šumu a nevykazuje žádné nepříjemné kvílení ani hučení. Pokud pracujete v tichém prostředí, hluku si všimnete, ale pokud nosíte sluchátka, nebude to nijak vadit. A pokud pracujete v kancelářském prostředí nebo si jej vezmete na natáčení do terénu, není natolik hlasitý, aby rušil okolí.

Nakonec záleží na vás, jak jste tolerantní k hluku a na prostředí, ve kterém pracujete, ale buďte připraveni najít si místo pod stolem, pokud si myslíte, že by to mohl být problém. NAS ve výchozím nastavení často pípá (například při zapojení nebo odpojení kabelu Thunderbolt), což může být obtěžující, ale vše lze naštěstí vypnout v nastavení.

Výkon

Použití v praxi

QNAP Thunderbolt™ 4 all-flash NASbook TBS-h574TX cílí hlavně na mediální profesionály, tedy střihače a produkce. Vedle Thunderboltu 4 zaujme i grafikou Intel Xe Graphics, která umožňuje akcelerované překódování do HEVC nebo nejnovějšího AV1. Umožňuje přehrávání záznamu přes HDMI port pro prohlížení na place nebo během střihu bez nutnosti otevírat záznam v jiném softwaru. Jednotka se tak přímo určená pro překódování a organizaci médií a snadné dodání do postprodukce.

Když už mluvíme o doručování do postprodukce, díky malým rozměrům je NAS velmi dobře přenosný. Představte si, že můžete do tohoto zařízení nahrát natočený materiál, překódovat ho a celý předat do postprodukční dílny, nebo jen vytáhnout pár disků, které se nahrají do druhého NAS. Jakmile je tam, lze jej připojit k jejich síťové infrastruktuře přes 10GbE nebo 2,5GbE nebo přímo k počítači střihače pomocí Thunderbolt portu. Lze jej dokonce připojit k jinému QNAP NAS s podporou Thunderbolt pro automatické zálohování pomocí aplikace QNAP Hybrid Backup Sync. Jedná se o velmi příjemný pracovní postup, díky němuž je zálohování projektu nebo jeho přenesení na větší NAS mnohem rychlejší než pouze přes propojení skrz 10GbE nebo USB.