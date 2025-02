Je Vision Pro prodejním propadákem? Apple pro něj vymýšlí novou prodejní strategii

Zdá se, že společnost Apple stojí před výzvou, jak dostat svůj headset Vision Pro k více zákazníkům. Rok po jeho uvedení na trh není poptávka tak silná, jak by si cupertinská společnost přála, a skladové zásoby nemizí zdaleka tak rychle, jak se původně očekávalo. Apple proto přehodnocuje svou dosavadní strategii prodeje a chystá důležitou změnu.

Rozšíření distribuce

Doposud bylo možné Apple Vision Pro zakoupit výhradně přes oficiální prodejní kanály – buď na webu Applu, nebo v kamenných Apple Storech. To se ale pravděpodobně změní. Podle nejnovějších informací Apple plánuje rozšířit distribuci headsetu i na třetí strany, jako jsou velcí prodejci elektroniky typu Best Buy nebo online gigant Amazon.

Tento krok by dával smysl, protože by umožnil zachovat vysokou oficiální cenu produktu, zatímco partnerské obchody by mohly nabídnout vlastní slevy a zvýšit tak atraktivitu nákupu. Taková strategie se již osvědčila u jiných produktů, kde Apple udržuje kontrolu nad cenovou politikou, ale zároveň umožňuje partnerům stimulovat prodeje prostřednictvím slev a balíčků.

Na náznaky této strategie upozornil známý analytik Aaron P, který v kódu Applu objevil zmínku o aplikaci Apple Vision Pro Demo Fit. Tato aplikace by mohla sloužit k určení správné velikosti příslušenství pro Vision Pro i mimo Apple Store. Doposud museli zákazníci využívat oficiální Apple Store aplikaci, což znamenalo, že si produkt museli objednat přímo od Applu. Rozšíření této služby naznačuje, že Apple připravuje půdu pro širší dostupnost headsetu i v jiných obchodech.

Proč Apple mění strategii?

Přestože Vision Pro přinesl řadu inovací v oblasti rozšířené a virtuální reality, jeho vysoká cena a omezená cílová skupina zřejmě zpomalily tempo prodeje. Rozšíření distribučního kanálu by mohlo pomoci dostat tento prémiový produkt k více zákazníkům a zajistit Applu vyšší tržby.

Tento krok také naznačuje, že se Apple učí z dosavadních prodejních zkušeností. Pokud se distribuční model rozšíří, lze očekávat nejen lepší dostupnost produktu, ale možná i agresivnější cenové pobídky ze strany třetích prodejců. Otázkou zůstává, zda Apple v budoucnu nabídne i levnější variantu Vision Pro, aby oslovil širší trh.