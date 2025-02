Apple přejmenoval Mexický záliv na Americký. Ale jen někde

Společnost Apple postupně přejmenovává Mexický záliv na „Gulf of America“, přičemž změny se již začínají objevovat v aplikaci Apple Maps. V Česku se tato změna ještě neprojevila. Pokud někteří uživatelé v USA v Mapách od Applu vyhledají Mexický záliv, zobrazí se buď původní název, nebo zůstane oblast vyobrazena bez názvu. Po kliknutí na tuto oblast se ale může objevit nový název „Gulf of America“. Podle agentury Bloomberg Apple začal tuto úpravu zavádět ve Spojených státech, přičemž v nejbližší době by měla být změna viditelná pro většinu amerických uživatelů. Společnost však plánuje, že přejmenování bude v budoucnu viditelné i pro uživatele v dalších zemích.

Kromě Applu začal nový název v tomto týdnu používat i Google a Waze. Obě společnosti se přitom při označování geografických lokalit spoléhají na databázi U.S. Geographic Names Information System (GNIS), která aktualizovala svůj seznam názvů právě v tomto týdnu. V tuzemské verzi Apple Maps je stále uveden název „Mexický záliv“ a není jasné, kdy (a zda vůbec) se tato změna projeví i v Evropě. Pravdou totiž je, že Trumpovo nařízení se stahuje jen na USA a zbytek světa jej tedy „respektovat“ vůbec nemusí.