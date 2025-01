Trump chce přejmenovat Mexický záliv, u Applu ani Googlu ale zatím nepochodil

Nově zvolený americký prezident Donald Trump Prezident Trump podepsal exekutivní příkaz, který požaduje změnu názvů celé řady míst včetně Mexického zálivu, ale Apple Maps na tyto změny zatím nijak nereflektovaly. Proč to není tak jednoduché?

Mapy jsou relativně složitá záležitost a změna těch, na které spoléháme, může zabrat spoustu času a úsilí. takže když vracející se prezident Trump podepsal nařízení o změně názvů pevnin, mělo by být snadné pochopit, že to není tak úplně jednoduché. I když americká rada pro zeměpisná jména (U.S. Board on Geographic Names) standardizuje „americký záliv“, má pravomoc pouze nad federálním užíváním v USA.

Související výkonné příkazy mohou být vydávány pouze federálním nebo státním úřadům, nikoli široké veřejnosti nebo soukromým společnostem. Žádný subjekt tedy nemá přímou možnost požadovat, aby společnosti jako Apple nebo Google změnily své mapové systémy. Zástupce texaského parlamentu Dan Crenshaw zveřejnil na svém účtu na sociální sítí X související příspěvek, ve kterém vyzývá své sledující k tomu, aby prostřednictvím aplikace odeslali hlášení o nesprávném názvu.

BGN v USA může nařídit federálním úřadům, aby přijaly nový název, ale zbytek světa bude pravděpodobně i nadále tuto vodní plochu označovat jako Mexický záliv. Skupina expertů OSN pro geografické názvy (UNGEN) spolupracuje se všemi členskými zeměmi na vytvoření standardu, a zdá se nepravděpodobné, že by někdo jiný byl ochoten zrovna tuto změnu názvu přijmout.

Apple a Google jsou globální společnosti, které při tvorbě a správě map využívají kombinaci vlastních dat a veřejných zdrojů, aby vše zmapovaly, pojmenovaly a rozvrhly. Mexický záliv nese svůj název už více než 400 let, a to podle Aztéků, kteří v této oblasti žili v době kolonizace Ameriky.

Nejedná se nicméně o první případ, kdy některá země požaduje po Applu nebo Googlu změnu názvu v mapách. Rusko má kupříkladu dlouhodobý problém s tím, jaká území podle něj patří Ukrajině, Čína pro změnu neuznává Tchaj-wan jako samostatnou entitu.