Skvělá hra F1® Manager 2024 je nyní ke stažení zdarma!

Milujete formule, zároveň videohry a navíc třeba ještě nevíte, co s blížícím se víkendem? Ideální kombinace! Epic Games Store totiž ode dneška rozdává skvělý manažerský simulátor F1 Manager 2024, který by vzhledem ke své kvalitě vaší pozornosti neměl v žádném případě uniknout. Je totiž rozhodně o co stát.

F1 Manager 2024 je nejnovějším přírůstkem do série manažerských her od studia Frontier Developments, který vyšel 23. července 2024 pro PC a konzole PlayStation a Xbox. Hra nabízí možnost vést jeden z deseti oficiálních týmů Formule 1 nebo si poprvé v sérii vytvořit vlastní stáj s unikátním designem, logem a barvami. Hráči mohou spravovat každý aspekt svého týmu, od najímání jezdců a zaměstnanců až po vyjednávání se sponzory o umístění jejich reklam na vozech. Novinkou je komplexní systém mentality, který ovlivňuje morálku a výkonnost členů týmu na základě úspěchů a neúspěchů. Hra také přináší vylepšené chování závodníků a nové dynamické kamery pro realističtější zážitek ze závodů. Kromě toho byla rozšířena možnost mechanických závad během závodů, což přidává na nepředvídatelnosti a strategické hloubce. F1 Manager 2024 zahrnuje aktuální sezónu s 24 závodními víkendy, včetně nového formátu závodů F1 Sprint.

Pokud tedy milujete rychlá kola a řev monopostů, je pro vás F1 Manager 2024 jako stvořený. Do své Epic Games Store knihovny si jej můžete zdarma zařadit od nynějška až do příštího čtvrtka 16:59. Bohužel, stejně jako u většiny předešlých her, i F1 Manager 2024 je v bezplatné verzi k dispozici jen pro PC.

Hru lze stáhnout zdarma zde