iPhone 17 Pro: takto bude s největší pravděpodobností vypadat!

Ať se nám to líbí nebo ne, realita je taková, že začátkem roku vždy začnou postupně unikat na povrch informace o novém iPhone. Ne všechny jsou pochopitelně pravdivé, ale postupně se začnou některé z nich čím dál víc opakovat a přicházet z různých zdrojů. Přesně to se stalo i u očekávaného iPhone 17 Pro. Na základě informací, které se čím dál tím víc objevují na internetu tak vytvořil Apple hub render, jenž ukazuje, jak bude s největší pravděpodobností vypadat iPhone 17 Pro. Apple chce co nejvíc tlačit imerzivni video a díky tomu musí zarovnat všechny čočky do jedné roviny, aby mohl s imerzivním videem pracovat i v rámci přiblížení a dalších věcí, nak teré jsme zvyklí u klasických videí.

Kromě uspořádání fotoaparátů bychom se měli dočkat změny také v zaoblení. Ta není až tak patrná na první pohled, ale v ruce by se měla novinka držet lépe, díky méně ostrému zaoblení na okrajích, jenž by mělo připomínat tvarem například iPhone 11 Pro. V následující galerii se tedy s největší pravděpodobností díváte na to, jak bude vypadat iPhone 17 Pro. S největší pravděpodobností pak bude bude mít horizontálně orientovaný fotoaparát také iPhone 17, ovšem s tím rozdílem, že bude nabízet pouze dvě čočky fotoaparátu. Definitivního potvrzení vzhledu se dočkáme až na podzim letošního roku, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že takto bude vypadat iPhone 17 Pro.