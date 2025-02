Představí Apple letos iPhone 16 (Pro) v nové barvě?

Časy, kdy Apple vydával iPhony jen v několika málo barvách, jsou již dávno pryč. Počínaje iPhonem XR totiž začal Apple základní modely prodávat v celé řadě barevných variant, přičemž později se k těmto modelům přidala i Pro řada, kterou též seženete ve větším množství odstínů než tomu bylo dřív. Poměrně zajímavé pak bylo to, že Apple v minulosti barevné varianty svých iPhonů neodhaloval jen s jejich zářijovým představením, ale taktéž o pár měsíců později coby snahu oživit prodeje stávající řady. Můžeme ale s něčím takovým počítat i letos?

Finální odpověď na tuto otázku samozřejmě zná jen Apple, avšak vzhledem k jeho krokům z předešlých let a zároveň tomu, jak je, respektive není slyšet o tom, že by Apple něco takového chystal, bychom si v redakci vsadili spíše na to, že se tak letos nestane. Přestože bychom samozřejmě nějakou novou barevnou variantu iPhonů rádi viděli, v loňském roce jsme se už žádného dodatečného představení nedočkali a v tom předešlém zase dorazila nová barva jen pro základní model. Proti představení nové barvy navíc letos hraje plánované odhalení iPhonu SE 4, které by mělo prodeje iPhonů jako takových v prvních měsících letoška rozproudit víc než dost. Právě k rozdmýchání prodejů přitom Apple v minulosti využíval odhalení nových barev.

Kdy představil Apple nové barevné varianty iPhonů v minulosti

iPhone 7 a 7 Plus : (PRODUCT)RED (21. března 2017)

: (PRODUCT)RED (21. března 2017) iPhone 8 a 8 Plus : (PRODUCT)RED (9. dubna 2018)

: (PRODUCT)RED (9. dubna 2018) iPhone 12 a 12 mini : Fialová (20. dubna 2021)

: Fialová (20. dubna 2021) iPhone 13 a 13 mini : Zelená (8. března 2022)

: Zelená (8. března 2022) iPhone 13 Pro a 13 Pro Max : Zelená (8. března, 2022)

: Zelená (8. března, 2022) iPhone 14 a 14 Plus: Žlutá (7. března 2023)

Pokud tedy doufáte, že se Apple letos „pochlapí“ a po roce anabáze opět ukáže na jaře iPhone v nové barevné variantě, spíš v to nedoufejte. Esa, kterými bude chtít Apple na jaře zabodovat, jsou totiž pravděpodobně docela jinde. Na druhou stranu, naděje umírá poslední.