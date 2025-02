Bloomberg řadí zpátečku: iPhone SE 2025 dle něj dorazí nakonec „do příštího týdne“

Sága kolem představení iPhonu SE 2025 nebo chcete-li iPhonu SE 4 se začíná vcelku zajímavě zamotávat. Zatímco v předešlých dnech totiž suverénně nejspolehlivější zdroj informací ze světa Applu, kterým je nyní reportér Bloombergu Mark Gurman, skálopevně tvrdil, že telefon dorazí tento týden, nyní si už tak jistý není. Na svém oficiálním účtu na X totiž zveřejnil nový příspěvek, ve kterém informuje o tom, že se iPhone SE 4 představí „do příštího týdne“. Jinými slovy, naděje na představení tento týden tu ještě stále je, nicméně samotný Gurman si už raději otevírá vrátka pro pozdější představení.

Ačkoliv náhlá změna Gurmanovy rétoriky nepotěší, pravdou je, že pobláznit svět s představením mu pomohla do značné míry i mnohá média, která přišla dokonce i s přesným datem představení, které však Gurman nikdy nezveřejnil. Mnoho českých i zahraničních serverů informovalo totiž o tom, že iPhone SE 4 dorazí 11. února, o kterém však Gurman v minulosti hovořil v souvislosti s odhalením Powerbeats Pro 2 a později řekl, že iPhone SE 4 by se mohl ukázat někdy kolem něj. Co je však podstatně zajímavější, je to, že dle tohoto reportéra uvidíme do konce týdne ještě pár dalších oznámení, byť menších. Jedno by se mělo týkat Apple Vision Pro a to druhé je zahaleno tajemstvím úplně. Teoreticky by to ale mohla být tisková zpráva oznamující aktualizaci základního iPadu, na kterou se též čeká.

Takto by měl iPhone SE 4 vypadat iPhone SE 4 by Spigen 1 iPhone SE 4 by Spigen 2 iPhone SE 4 by Spigen 3 iPhone SE 4 by Spigen 4 iPhone SE 4 by Spigen 5 Vstoupit do galerie

I nadále nicméně platí, že se iPhone SE 4 má představit jen skrze tiskovou zprávu a nikoliv na Keynote, jak se ještě donedávna očekávalo. Influencerům a zástupcům vybraných médií by pak měl být telefon ještě před startem prodejů představen na produktových briefinzích, které již má Apple dle Gurmana pozvolna plánovat, byť opět bez bližšího časového zasazení. Nový iPhone SE 4 nás tedy bude zřejmě ještě nějakou chvíli napínat.