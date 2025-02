Apple začal umožňovat přesun digitálních nákupů z jednoho účtu na druhý. Má to ale háček

Zejména v minulosti bylo na Apple zařízeních docela běžnou praktikou mít dva samostatné účty, přičemž jedním byl člověk přihlášen v iCloudu a druhým pak v rámci zařízení pro digitální nákupy aplikací a tak podobně. Jak Apple své systémy a vše kolem nich zjednodušoval a sjednocoval, tento zvyk mnoha uživatelů se pozvolna vytrácel, avšak stále se najdou tací, kteří dva účty k Apple zařízení z nějakého důvodu využívají, což mohlo být ve chvíli, kdy se rozhodnou pro přejití jen na jeden docela problém. Toho si však byl naštěstí evidentně vědom i samotný Apple a tak se nyní rozhodl umožnit přesun digitálních nákupů z jednoho účtu na druhý. Tedy, jak se to vezme.

Před pár hodinami zveřejnil Apple nový podpůrný dokument, ve kterém informuje o tom, že proces migrace obsahu z jednoho účtu na druhý je nyní možný, přičemž v dokumentu poskytuje návod, jak na to. Samozřejmostí je přihlášení na oba vaše účty na iPhonu či iPadu, aktivní dvoufaktorová autentizace či v případě primárního účtu, na který se bude převádět, i vyplněná adresa a telefonní číslo. Dále je třeba mít oba účty nastavené na stejnou zemi a aby na sekundárním účtu nebyl zůstatek peněz. To vše je zatím bez problému splnitelné. Háček je však v tom, že podpora migrace nákupů je v tuto chvíli dostupná jen ve vybraných zemích, mezi kterými ty z Evropské unie bohužel nejsou. Zda je to kvůli místním zákonům či něčemu jinému sice Apple neuvádí, absence podpory zde však dozajista naštve. Snad tedy nebude trvat dlouho.