Na těchto Macích přestává znenadání fungovat App Store! Nepoužíváte je?

Majitelé starších Maců hlásí v posledních dnech zásadní problémy s Mac App Storem. Ten jim konkrétně částečně či dokonce zcela vypovídá službu, jelikož jim neumožňuje přihlášení, stažení dříve zakoupených aplikací a tak podobně. Z jeho používání se tedy stala pořádná otrava. Problémy se však týkají „naštěstí“ jen starších Maců s macOS 10.14 a starším.

Podle dostupných informací se začaly problémy s Mac App Storem objevovat kolem 24. ledna letošního roku, což podle některých uživatelů odpovídá termínu, kdy Apple prováděl na své straně technické změny – konkrétně tehdy měnil změny ve zpracovávání faktur v Mac App Store. Zda tomu tak skutečně je či nikoliv můžeme sice zatím jen hádat, faktem však je, že u starších verzí macOS je nyní stahování aplikací z App Store noční můžou, která se mnohdy vůbec nepovede. Vedle výzev k opětovnému přihlášení se totiž uživatelé setkávají i s výše zmíněným úplným neumožněním přihlášení, nefunkční, stahování starších nákupů a tak podobně.

Bohužel, ačkoliv Apple o problému pravděpodobně již ví, jelikož si na něj stěžuje na jeho oficiálních diskuzních fórech nepřeberné množství uživatelů, zatím se k němu nevyjádřil a těžko tak říci, zda se nyní intenzivně zabývá jeho opravou. Než se tak stane, jediná záchrana pro uživatele je využít možnost stahování aplikací mimo App Store, což je však méně bezpečné a zároveň ne všechny aplikace lze stáhnout takto „bokem“. Na druhou stranu je ale pravda, že pokud je chyba skutečně jen na straně Applu, její odstranění by ve výsledku nemuselo být složité a co je hlavní, obešlo by se bez nutnosti vydání softwarového updatu.