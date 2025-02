Zajímavé novinky na Voyo pro tento týden

Na symbologa (Tom Hanks) se obrátí ředitel vědeckého ústavu s žádostí o pomoc při pátrání po vrazích jeho kolegy. Cejch, který má zohavená mrtvola vypálený na hrudi, ho přivádí na stopu bratrstva iluminátů, kteří po desítkách let zdánlivé nečinnosti opět udeřili. V římských kostelích kdosi popravuje kardinály a kdesi v útrobách Vatikánu odtikává nejničivější časovaná bomba v dějinách lidstva.

June (Cameron Diaz) se během letu dá do řeči s okouzlujícím a poněkud tajemným spolucestujícím Royem (Tom Cruise). Chvíli nato letadlo spadne do kukuřičného pole a oni jediní havárii přežijí. Dva rozdílní lidé z naprosto odlišných světů jsou uprostřed životu nebezpečného dobrodružství nuceni začít dělat to, čeho se chtěli za každou cenu vyvarovat. Důvěřovat si.