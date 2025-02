Nejen iPhone SE 4 a Powerbeats Pro 2? Apple možná ukáže tento týden i nové iPady a Macy!

Nadcházející dny mohou být pro fanoušky Applu nakonec mnohem zajímavější, než se ještě nedávno zdálo. Poté, co jsme se na začátku minulého týdne dozvěděli o záměru Applu představit v tomto týdnu druhou generaci sluchátek Powerbeats Pro se senzorem pro monitoring tepové frekvence a následně unikly informace o plánovaném představení iPhonu SE 4, se nyní začíná zdát vcelku pravděpodobné i představení dalších novinek. Řeč je konkrétně o nových MacBoocích Air s čipy M4 a dále pak iPadech a iPadech Air.

Fotogalerie macbook air M3 modry LsA 1 macbook air M3 modry LsA 2 macbook air M3 modry LsA 3 macbook air M3 modry LsA 4 macbook air M3 modry LsA 5 macbook air M3 modry LsA 6 macbook air M3 modry LsA 7 macbook air M3 modry LsA 8 macbook air M3 modry LsA 9 macbook air M3 modry LsA 10 macbook air M3 modry LsA 11 macbook air M3 modry LsA 12 macbook air M3 modry LsA 13 macbook air M3 modry LsA 14 macbook air M3 modry LsA 15 macbook air M3 modry LsA 16 macbook air M3 modry LsA 17 macbook air M3 modry LsA 18 macbook air M3 modry LsA 19 Vstoupit do galerie

Že by Apple mohl v tomto týdnu, potažmo hned v těch následujících, představit světu nové generace výše zmiňovaných iPadů a Maců naznačují skladové zásoby těchto produktů v Apple Storech a Apple Online Storech po celém světě. Ty se totiž začaly pozvolna snižovat, což naznačuje prodlužující se dodací doba. Zatímco standardně je Apple tyto produkty schopen doručovat do druhého dne, v mnoha zemích tomu tak už není. Například v České republice si při objednání iPadu Air počkáte na jeho dodání až do příštího týdne, což je na poměry Applu velký nadstandard. Když se přitom dříve takové anomálie objevovaly, často byly předzvěstí nového produktu. Pokud si tedy na nový MacBook Air, iPad či iPad Air brousíte zuby, dáme vám dobrou radu – nyní nic nekupujte a chvíli vyčkejte. Je možné, že nové generace jsou za rohem.