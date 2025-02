Apple je i nadále suverénním králem trhu s tablety. Kolik iPadů prodal loni?

iPadům se v uplynulém roce náramně dařilo. Apple si i nadále udržuje dominantní postavení na trhu s tablety a nutno říct, že nemá v tomto segmentu žádnou skutečně velkou konkurenci. Podle nejnovějších dat společnosti Canalys měl Apple ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 celosvětový podíl na trhu 42,3 %, což je oproti ostatním výrobcům výrazný náskok.

Společnost během posledního čtvrtletí loňského roku prodala odhadem 16,9 milionu iPadů, což představuje nárůst oproti 14,8 milionu kusů prodaných ve stejném období roku 2023. Samsung, nejbližší konkurent Applu, dodal 7 milionů tabletů, což mu vyneslo 17,8% podíl na trhu. Dále se v žebříčku umístily společnosti Lenovo, Huawei a Xiaomi.

Za celý rok 2024 Apple prodal přibližně 57 milionů iPadů, což mu zajistilo 38,6% podíl na trhu. Oproti tomu Samsung, jeho největší rival, dodal pouze 27,8 milionu tabletů, tedy méně než polovinu toho co Apple. Jablečný gigant si udržuje své vedoucí postavení díky pravidelné aktualizaci svých produktových řad. V roce 2024 společnost představila iPad Pro s čipem M4, vylepšený iPad mini s A17 Pro a přidala čip M2 do iPadu Air. Pro rok 2025 se očekává aktualizace základního iPadu, jenž by měl přijít s čipem A17 Pro a podporou Apple Intelligence. Očekává se rovněž příchod nového iPadu Air.