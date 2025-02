Tyto iOS aplikace si rozhodně zaslouží vaši pozornost

Hra CrazyRubic vás vtáhne do dynamického prostředí, kde se mísí prvky Rubikovy kostky s akční hratelností. Vaším úkolem je otáčet kostkou tak, abyste se vyhnuli nebezpečným překážkám, jako jsou padající lávové střepiny. Hra prověří vaše reflexy a schopnost rychle se rozhodovat. Prostředí hry je vizuálně atraktivní a nabízí kontrast mezi žhavým prostředím sopky a klidným pozadím vesmíru. Cílem hry je přežít co nejdéle a získat co nejvyšší skóre.