Super Bowl 2025 živě: Kde sledovat finále NFL i s epickou halftime show

Pokud jste fanoušky amerického fotbalu, Super Bowl živě by na vašich obrazovkách neměl v nadcházejících hodinách rozhodně chybět. V noci z neděle 9. na pondělí 10. února, konkrétně pak od 00:30, se totiž na stadionu Caesars Superdome v New Orleans proti sobě postaví Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, kterým se podařilo projít play-off NFL až do finále. Který z těchto týmů však dokráčí na stupínek nejvyšší? A jaký program přinese letošní halftime show, jejíž hlavní hvězdou má být Kendrick Lamar a jedním z hlavních sponzorů pak Apple? To a mnohem víc se dozvíme již brzy.

Super Bowl 2025 živě

Super Bowl 2024 živě lze v České republice sledovat i s českým komentářem konkrétně na stanici Nova Sport 1 a Voyo a to od 00:25 s tím, že od 23:00 poběží předzápasové studio. Pokud tedy tento kanál přijímáte, není co řešit. Pokud tomu tak však není, je zřejmě nejjednodušší cestou si předplatit Voyo na měsíc a užít si tak neopakovatelný zážitek. Cena Voyo na měsíc je 159 Kč.

