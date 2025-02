Nové Apple Watch si můžete nyní na DATARTu koupit na třetiny bez navýšení

Komerční sdělení: Láká vás pořízení Apple Watch, ale nechce se vám za ně platit naráz plná cena? Pak vás potěší nynější akce na DATARTu, v rámci které lze nejen Apple Watch, ale i řadu dalších produktů zakoupit s platbou takzvaně na třetiny. Co to znamená? Jednoduše to, že za produkt zaplatíte zprvu je třetinu jeho ceny a zbylé dvě třetiny následně postupně doplatíte podle toho, jak si službu nastavíte. A co je nejlepší – nejsou v tom žádné skryté poplatky ani úrok. Jinými slovy, prodejci zaplatíte skutečně jen to, co si standardně účtuje za daný produkt, byť nikoliv v jedné platbě naráz, ale ve třech po třetinách.

Právě díky této akci se tak dá k Apple Watch dostat za opravdu super peníze. Například Apple Watch SE vás totiž na třetiny vyjdou jen na 3x 1997 Kč, Series 10 startují na 3x 3997 Kč a Apple Watch Ultra 2 vám pak budou na zápěstí dělat radost za 3x 7663 Kč. Jedná se tedy o částky, které jsou bezesporu daleko příjemnější na zaplacení, než plná cena daných hodinek. A díky tomu, že při nákupu člověk zbytečně nepřeplatí, dostane se ve výsledku k Apple Watch za opravdu skvělých podmínek. Pokud vás tedy lákají, je nyní dost možná ideální chvíle pro nákup.

Apple Watch na třetiny si můžete koupit zde